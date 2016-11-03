Панорама / сумы / новости / события / комментарии
27.12 Вторник

Сумские «копы» уличили водителя в подделке документов

Сегодня, 16:20 Категория: Новость Рубрика: Происшествия Регион: Сумы
Панорама Панорама
Сумские «копы» уличили водителя в подделке документов

22 декабря, около 23 часов, на проспекте Курском, за нарушение ПДД экипаж патрульных остановил автомобиль Opel Zafira.
Во время проверки свидетельства о регистрации транспортного средства инспекторы заметили, что документы имеют признаки подделки.
По имеющимся базами, полицейские установили, что за номерными знаками, которые находятся на автомобиле, зарегистрированное транспортное средство Mazda.
Инспекторы вызвали на место остановки следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции. Автомобиль разместили на арест-площадку.
По данному факту открыто уголовное производство по статье 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) УК, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.

Напечатать Письмо автору Просмотров 44 Комментариев 0

читайте также
Ничто не предвещало: ДТП в Сумах
Ничто не предвещало: ДТП в Сумах
03.11.2016, 09:25 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 03.11.2016, 09:25 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 562 Комментариев 0
Николай Лушпиенко: «Не по беспределу» 4 фото
Николай Лушпиенко: «Не по беспределу»
03.11.2016, 08:20 Новость
Панорама Панорама 03.11.2016, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 557 Комментариев 0
Что-то было. На Сумщине прокуратура VS полиции
Что-то было. На Сумщине прокуратура VS полиции
02.11.2016, 16:16 Новость
Панорама Панорама 02.11.2016, 16:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 219 Комментариев 0
На Сумщине корова чуть не убила хозяйку
На Сумщине корова чуть не убила хозяйку
02.11.2016, 10:17 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 02.11.2016, 10:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 275 Комментариев 0
Жизнью не дорожат: суициды на Сумщине
Жизнью не дорожат: суициды на Сумщине
01.11.2016, 11:09 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 01.11.2016, 11:09 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 169 Комментариев 1
Попутное столкновение на Сумщине
Попутное столкновение на Сумщине
01.11.2016, 08:20 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 01.11.2016, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 164 Комментариев 0
В Сумах не дремлют мошенники 2 фото
В Сумах не дремлют мошенники
31.10.2016, 12:16 Новость
Панорама Панорама 31.10.2016, 12:16 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 258 Комментариев 0
На Сумщине курение в постели привело к смерти
На Сумщине курение в постели привело к смерти
28.10.2016, 17:25 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 28.10.2016, 17:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 125 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Компания ВОЛЯ второй год подряд стала победителем в номинации «Выбор года»
21.12.2016, 17:24
admin admin 21.12.2016, 17:24 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 63 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 163 Комментариев 0
Опросы

Каким самым ярким событием в Украине запомнился 2016 год?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Обувной маст-хэв прошлого года для Нового года
22.12.2016, 13:04
admin admin 22.12.2016, 13:04 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
Как «снять сливки» с Интернета? — Курсы интернет-маркетинга
22.12.2016, 12:17
admin admin 22.12.2016, 12:17 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
Преимущества квартир на Софиевской Борщаговке
16.12.2016, 12:36
admin admin 16.12.2016, 12:36 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 42 Комментариев 0
Почему гвоздики? Читай подробней статью!
16.12.2016, 12:09
admin admin 16.12.2016, 12:09 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
Инсталляция Геберит Дуофикс — неотъемлемая составляющая подвесных унитазов
15.12.2016, 14:36
admin admin 15.12.2016, 14:36 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 3
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Начинай сначала
Таким образом, потрошенко-яйценюковская СВОРА МАРОДЁРОВ такими же темпами как при ХУНТЕ Януковича продолжает с ними ВЫВОЗИТЬ миллиарды $ с Украины, ...
25.12.2016, 23:49
Сергей Федоров к материалу
Анна Швіндіна: «Стабільність і розвиток економіки в наших руках»
Правильно, пусть ЛОПУХатые после публикаций е-деклараций чиновников почувствуют кто "живёт по новому", а кто жуёт ЛАПШУ С УШЕЙ за ГОЛОСОВАНИЕ ...
25.12.2016, 23:37
Егорьев к материалу
Инсталляция Геберит Дуофикс — неотъемлемая составляющая подвесных унитазов
Прикольная штука - мы себе такую установили
25.12.2016, 15:58
Архиепископ Иоанн Шанхайский
©2001—2016 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII