22 декабря, около 23 часов, на проспекте Курском, за нарушение ПДД экипаж патрульных остановил автомобиль Opel Zafira.
Во время проверки свидетельства о регистрации транспортного средства инспекторы заметили, что документы имеют признаки подделки.
По имеющимся базами, полицейские установили, что за номерными знаками, которые находятся на автомобиле, зарегистрированное транспортное средство Mazda.
Инспекторы вызвали на место остановки следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции. Автомобиль разместили на арест-площадку.
По данному факту открыто уголовное производство по статье 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) УК, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.
Сумские «копы» уличили водителя в подделке документов
Сегодня, 16:20 Категория: Новость Рубрика: Происшествия Регион: Сумы
22 декабря, около 23 часов, на проспекте Курском, за нарушение ПДД экипаж патрульных остановил автомобиль Opel Zafira.
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