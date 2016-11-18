Сумские копы продолжают ловить «одноруких бандитов»

18 декабря около часа ночи патрульные получили сообщение о незаконных игровых автоматах на улице Набережная реки Стрелки. В помещении стражи порядка обнаружили 26 единиц компьютерной техники, администратора и 3 посетителей.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции, которая будет устанавливать законность такого вида игр.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам состава уголовного преступления предусмотренного статьей 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК. Продолжается следствие, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.