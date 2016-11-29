Сумские «копы» предотвратили хмельную поездку

20 декабря, ночью, около 2 часов, экипаж патрульных получил сообщение о том, что посреди перекрестка улиц Петропавловская — Богдана Хмельницкого стоит транспортное средство ВАЗ.

Когда патрульные двигались в направлении этого перекрестка, на улице Петропавловской, им навстречу ехал указанный в сообщении ВАЗ.

Заметив полицейских, водитель легковушки резко свернул в дворовую территорию. Патрульные догнали и остановили его. За рулем находился 42-летний водитель, который имел признаки алкогольного опьянения.

В медицинском учреждении у него зафиксировали 2,23 промилле алкоголя.

Инспекторы составили на него протокол по статье 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.