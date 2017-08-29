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Сумские депутаты поддержали покупку маленьких автобусов

Сегодня, 10:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Сумские депутаты поддержали покупку маленьких автобусов

Три автобуса средней вместимости, купленные за средства городского бюджета, уже прибыли в Сумы. «Срок поставки по договору — 29 сентября. Фирма, которая выиграла тендер, выполнила условия договора», — сообщил на аппаратном совещании 2 октября директор КП «Электроавтотранс» Виталий ОДНОРОГ. На прямой вопрос мэра он ответил, что автобусы уже на предприятии. Градоначальник поручил ему пообщаться с членами временной комиссии и выяснить их видение вариантов использования этого транспорта.
В программе развития городского пассажирского транспорта г. Сумы на этот год предусмотрено приобретение двух автобусов средней вместимости, шести автобусов большой вместимости, а также 21 троллейбуса. Проведены торги на поставку только четырех троллейбусов из 21 и четырех больших автобусов из шести.
Исполком еще 15 августа решил вынести на рассмотрение Сумского горсовета вопрос о включении трех автобусов малой вместимости в планы закупок на 2017 год. Тендер состоялся еще месяц назад. Победителем тендера на поставку трех автобусов стало ООО «Авто-Регион», предложившее автобусы Атаман А092Н6 за 5 916 006 грн. (1,972 млн грн. за единицу).
Покупку депутаты одобрили не сразу. На сессии 27 сентября депутаты не проголосовали за соответствующие изменения в программу развития городского транспорта на 2017-2020 гг. Несмотря на доводы чиновников и директора КП «Электроавтотранс», депутаты посчитали, что лучше направить средства на покупку троллейбусов и больших автобусов. Они говорили, что на предприятии гниют шесть автобусов, которые еще можно отремонтировать, а депутатов заставляют снова и снова голосовать за покупку нового транспорта. Прозвучало предложение сначала изучить, сколько транспорта нужно предприятию и какого именно, а потом уже принимать решения.
При этом депутаты проголосовали за выделение чуть более половины необходимой на закупку «маленьких» автобусов суммы (3,38 млн грн.).
На следующий день депутаты снова вернулись к обсуждению этого вопроса, и на этот раз проект решения о внесении изменений в программу после настоятельных уговоров поддержали 23 депутата.
«Большего непонимания как во время сессии не видел. Какие-то договоренности, кулуарности. Я уговорил депутатов, люди услышали, что депутаты не хотят голосовать, и пришли. Хорошо, хоть мы уже проголосовали», — не удержался от комментариев мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО.

Врез
На сессии выяснилось, что директору убыточного КП «Электроавтотранс», которое только в первом квартале сработало с убытками на 4,5 млн грн., выплатили квартальную премию в размере почти 26 тыс. грн.

Фото автора.
Знакомая картина. Коммунальные автобусы – нечастые гости на дорогах Сум. Маршрутки превосходят числом, а горожане мечтают о комфорте
Ирина Власова, «Панорама» №41

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