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04.10 Среда

Сумские депутаты отправились в школу (фото)

Сегодня, 10:14 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Накануне Дня работников образования пять депутатов Сумского горсовета и два члена исполкома провели уроки для учеников школы № 12. Временно сменить амплуа им предложила директор общеобразовательной школы № 12 их коллега Ирина ГУБСКАЯ. Она вручила им классные журналы и направила Александра ЛАЗАРЕНКО преподавать историю в 11-м классе, Ирину РЫБАЛЬЧЕНКО — математику в 10-м классе, Андрея КРАМЧЕНКОВА — физику в 9-м классе, Владимира ШТЕЙНИНГЕРА — физическое воспитание в 8-м классе, Дмитрия НАТАЛУХУ — географию в 8-м классе. Первоклашки достались Оксане КУБРАК и Дмитрию Лантушенко, которые учили их естествознанию и математике.
Депутаты не только рассмотрели с учениками такие серьезные темы как трудовые миграции в Украине, условия зарождения и развертывания национально-освободительного движения Сопротивления 1943 года, работа тепловых электростанций (примером служила наша Сумская ТЭЦ), но и ответили на вопросы по формированию городского бюджета, деятельности депутатов и исполкома и других.
После проведенных уроков новоиспеченные учителя обменялись впечатлениями, поблагодарили за неоценимый опыт, отметив, что на уроках не было равнодушных детей, что занятия прошли плодотворно и интересно.

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