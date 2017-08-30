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Сумские депутаты не согласовали инвестпрограмму «Сумытеплоэнерго»

Сегодня, 12:25 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Сумские депутаты не согласовали инвестпрограмму «Сумытеплоэнерго»

Не уговорили. На двух заседаниях 27 и 28 сентября депутаты рассматривали, но не поддержали проект решения «О согласовании инвестиционной программы производства, транспортировки и поставки тепловой энергии ООО «Сумытеплоэнерго» на 2017 год».
Как заявил директор ООО «Сумытеплоэнерго» Дмитрий ВАСЮНИН, мероприятия программы предусматривают замену аварийных магистральных сетей.
Как уточнила заместитель директора ООО «Сумытеплонерго» Надежда ПОКУТНЯЯ, инвестиционной программой предусмотрена модернизация и реконструкция аварийных участков тепловых сетей по ул. Ахтырской, Даргомыжского, Садовой и Пушкина. А также реконструкция сети от котельной по ул. Кондратьева, 120, что позволит подключить к ней дом малютки и семь жилых домов, ранее обслуживающихся котельной СНАУ. Также необходима реконструкция сетей на ул. Металлургов. Четвертая горбольница получает тепло от котельной, построенной в 20-х годах. Ранее котельную обслуживало СНПО, которое сейчас направило письма городской власти и «Сумытеплоэнерго» о том, что не может обслуживать такую котельную, а значит, корпуса больницы будут без отопления. Аналогичный проект сделают и в другом конце города, переключив от котельной Веретеновки до сетей КСПУ три жилых дома и школу-интернат. Запланирована установке счетчиков на 42 ЦТП (установку счетчики в зоне котельной Северного промузла планируют включить в инвестпрограмму на 2018 год). Источником финансирования программы являются амортизационные отчисления.
Депутаты не проголосовали, заявив, что их два года кормят «авансами».

Цитата
«Просим поддержать программу, чтобы мы могли приступить к выполнению данных мероприятий», — Надежда Покутняя, заместитель директора ООО «Сумытеплонерго»

Фото автора
Спорили, но конструктивно. Открытое обсуждение инвестиционной программы «Сумытеплоэнерго» на 2017 г. прошло 4 августа и было первым и единственным среди состоявшихся
Ирина Власова, «Панорама» №41

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