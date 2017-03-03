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Сумская таможня дает добро (фото)

Сегодня, 14:44 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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В государственный бюджет страны Сумской таможней ГФС перечислено 875,8 млн грн. Об этом сообщил Александр Гуцал, и.о. начальникаСумськои таможни ДФС во время пресс-конференции.
— У2017 году сумма начислений увеличилось на 75% по сравнению с 2016 годом, а именно на 374 млн. Грн, — говорит руководитель таможенников. — Это произошло за счет увеличения поступлений от НДС, пошлины и других поступлений таких как штрафы.
Также весомо возросла вес налогооблагаемого импорта, что склало360 млн.тонн груза, а стоимость его составила 3400000000. Гривен. По сравнению с прошлым годом цифра увеличилась почти 67%. Следует отметить, что основными бюджетоформирующими товарами в этом году стали минеральные удобрения, кофе, какао-бобы, полиэтилен, бытовая техника.
Начальник отдела производства по делам о нарушении таможенных правил Нестеров Дмитрий отметил, что с начала года таможней заведено 131 дело о нарушении таможенных правил на сумму 20 млн грн. По сравнению с прошлым годом общее количество протоколов увеличилось на 27%, а стоимость указана в протоколах на 96%. Кроме того, за два первых месяца года таможней рассмотрено 57 дел о нарушении таможенных правил, при этом наложено штрафов на сумму 1500000. Гривен.
По словам Александра Гуцало, начальника Сумской таможни ДФС таможенниками пресечена 21 попытка незаконного перемещения наркотических средств и 12 случаев незаконного перемещения оружия.

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