Сумская таможня дает добро (фото)

В государственный бюджет страны Сумской таможней ГФС перечислено 875,8 млн грн. Об этом сообщил Александр Гуцал, и.о. начальникаСумськои таможни ДФС во время пресс-конференции.

— У2017 году сумма начислений увеличилось на 75% по сравнению с 2016 годом, а именно на 374 млн. Грн, — говорит руководитель таможенников. — Это произошло за счет увеличения поступлений от НДС, пошлины и других поступлений таких как штрафы.

Также весомо возросла вес налогооблагаемого импорта, что склало360 млн.тонн груза, а стоимость его составила 3400000000. Гривен. По сравнению с прошлым годом цифра увеличилась почти 67%. Следует отметить, что основными бюджетоформирующими товарами в этом году стали минеральные удобрения, кофе, какао-бобы, полиэтилен, бытовая техника.

Начальник отдела производства по делам о нарушении таможенных правил Нестеров Дмитрий отметил, что с начала года таможней заведено 131 дело о нарушении таможенных правил на сумму 20 млн грн. По сравнению с прошлым годом общее количество протоколов увеличилось на 27%, а стоимость указана в протоколах на 96%. Кроме того, за два первых месяца года таможней рассмотрено 57 дел о нарушении таможенных правил, при этом наложено штрафов на сумму 1500000. Гривен.

По словам Александра Гуцало, начальника Сумской таможни ДФС таможенниками пресечена 21 попытка незаконного перемещения наркотических средств и 12 случаев незаконного перемещения оружия.