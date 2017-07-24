Сумская сирота из “Оливера Твиста” станет режисером

Помните маленького мальчика из сумского детского дома им. Супруна, который на сцене ТЮЗа сыграл главную роль в спектакле “Оливер Твист. Легенды улиц”? Так вот сегодня Петя Комиссаров уже студент и планирует стать режиссером.

Об этом на своей странице в Фейсбук написала волонтер, один из организаторов того самого спектакля Валентина Сахно: “Я сегодня случайно встретила Петю — того самого мальчика, который исполнял роль Оливера Твиста. Он мне с горящими глазами рассказал, что поступил в культпросвет на режиссуру! Я была невероятно счастлива! Именно этой цели мы и добивались 5 лет назад: показать детям из интерната какая может быть другая жизнь! Спасибо всем, кто тогда верил и помогал! Спасибо всем участникам «Благотворительной инициативы» мы уже пожинаем плоды!».