Сумская общественность не хочет хоронить «Музейный Квартал»

Идея «Музейного Квартала», как единого архитектурного комплекса на месте Театральной площади и сопряженных с ней культурных и исторических объектов, сейчас тихо «хоронится» городской властью. Об этом заявили 10 апреля авторы идеи и представители культурной общественности города.

Инициативная группа обратилась к главе Сумской облгосадминистрации Николаю Клочко, председателю Сумского облсовета Владимиру Токарю и Сумскому городскому голове Александру Лысенко с письмом, в котором говорится: «Вважаємо, що важливе для нашого міста рішення щодо перспектив, вектору розвитку, подальшого вигляду центра міста Суми має бути прийнято з урахуванням пропозицій та консолідованої думки широкого кола спеціалістів, сприйнята громадскістю а також підтримана міським і обласним керівництвом, а можливо, і профільними фахівцями Міністерства культури України». В письме предложено принять долгосрочную программу первого в Украине Музейного Квартала; объявить всеукраинский архитектурный конкурс на лучшую концептуальную идею создания этого комплекса и реконструкции Театральной площади. И самое щекотливое: до объявления результатов конкурса приостановить строительные работы, которые ведутся ООО «Зенит-Брук», согласно договора № 22/17 от 28.03.2017. Письмо подписали 13 человек, среди которых известный в Сумах и в Украине Александр Антонец, глава Сумской организации Национального союза дизайнеров Юрий Харченко, и.о. директора СХМ Надежда Юрченко, директор Сумского областного академического театра драмы и музкомедии Николай Юдин, директор Сумского краеведческого музея Владислав Терентьев и другие представители кльтурной общественности города. Подписались и нардепы Олег Медуница и Александр Сугоняко.