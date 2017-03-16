Панорама / сумы / новости / события / комментарии
16.05 Вторник

Сумская Нацгврдия закупит щиты

Сегодня, 17:17 Категория: Новость Рубрика: Область Регион: Сумщина
Панорама Панорама
Сумская Нацгврдия закупит щиты

Сумская Нацгвардия заказала противоударные щиты на 12% дешевле, чем Нацполиция полгода назад. Воинская часть 2276 Национальной гвардии Украины (Сумская область) 18 апреля по результатам тендера заказала КНВО «Форт» МВД Украины противоударные щиты на 1,62 млн грн. Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на систему «Прозорро».
До конца года поставят 1 тыс противоударных щитов «Форт ЩПА» 1000х585 мм весом 4 кг по 1 617,6 грн.
В октябре 2016 Национальная полиция Украина приобрела в ООО «УНТК» противоударные щиты Ш-313 (Мате-Щит) такой же площади на 12% дороже — по 1840 грн. Тогда это было самой высокой ценой за последние три года.
Цена нынешней сделки на 15% ниже ожидаемой стоимости закупки в 1,89 млн грн.
Конкурентами были ООО «УНТК» и ООО «Матеріалознавство».
Основателем и директором харьковской фирмы «УНТК» с уставным капиталом 200 грн. является Юрий Ткач. Ткачу также принадлежит ООО «Технолог 2000», зарегистрированное там же — по ул. Шекспира, д. 16, офис 23-А.
Компания предлагала продукцию харьковского производителя ПВП «Технолог» Сергея Прощина, которым руководит тот же Юрий Ткач.
Киевское «Матеріалознавство» принадлежит Алексею Новикову, Нине Гаврилюк и руководителю Сергею Колядину.

Напечатать Письмо автору Просмотров 1 Комментариев 0

читайте также
Оптимистическое дно Сумщины: Клочко в рейтинге губернаторов
Оптимистическое дно Сумщины: Клочко в рейтинге губернаторов
16.03.2017, 11:12 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 16.03.2017, 11:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 416 Комментариев 0
Лучшие люди Сумщины 2 фото
Лучшие люди Сумщины
16.03.2017, 10:18 Новость
Панорама Панорама 16.03.2017, 10:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина Просмотров 229 Комментариев 0
В Сумах газовикам дали рекомендации по счетчикам
В Сумах газовикам дали рекомендации по счетчикам
16.03.2017, 07:17 Новость
Панорама Панорама 16.03.2017, 07:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 376 Комментариев 0
На Сумщине: стены не всегда помогают
На Сумщине: стены не всегда помогают
15.03.2017, 14:14 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 15.03.2017, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 139 Комментариев 0
На Сумщине завоют сирены
На Сумщине завоют сирены
15.03.2017, 11:03 Новость
Панорама Панорама 15.03.2017, 11:03 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина Просмотров 27 Комментариев 0
Наталія СЕРДЮК: «Наші батьківські комітети не розуміють, які функції вони мають виконувати»
Наталія СЕРДЮК: «Наші батьківські комітети не розуміють, які функції вони мають виконувати»
15.03.2017, 10:16 Новость
Панорама Панорама 15.03.2017, 10:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина Просмотров 312 Комментариев 0
7 против 79: земельный конфликт на Сумщине
7 против 79: земельный конфликт на Сумщине
15.03.2017, 09:23 Новость
Панорама Панорама 15.03.2017, 09:23 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 186 Комментариев 0
На Сумщине наблюдают за озимыми
На Сумщине наблюдают за озимыми
14.03.2017, 16:12 Новость
Панорама Панорама 14.03.2017, 16:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина Просмотров 49 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
31 травня у Сумах відбудеться семінар «Секрети перевірок трудового законодавства»
Сегодня, 17:37
admin adminych admin adminych Сегодня, 17:37 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 15 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 539 Комментариев 0
Опросы

Как вы относитесь к запрету российских социальных сетей и поисковых ресурсов (одноклассники, вконтакте, яндекс и мейл.ру)
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Как купить недорогой смартфон?
Вчера, 17:51
admin adminych admin adminych Вчера, 17:51 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 39 Комментариев 0
Выравнивание зубов: какие брекеты лучше
Вчера, 16:53
admin adminych admin adminych Вчера, 16:53 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 12 Комментариев 0
Как выбрать автоматический выключатель по току короткого замыкания?
11.05.2017, 18:43
admin adminych admin adminych 11.05.2017, 18:43 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 43 Комментариев 0
Онлайн-кредит в МФО
27.04.2017, 16:40
admin adminych admin adminych 27.04.2017, 16:40 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 141 Комментариев 0
Почему стоит отправиться в Египет: рецепт удачного заграничного тура
27.04.2017, 13:37
admin adminych admin adminych 27.04.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 75 Комментариев 0
последние комментарии
Федор Цурков к материалу
Рабочее место секретаря — лицо фирмы и залог ее успеха
Хорошая статья, правильно обустроить рабочее место - гарантировано качественная работа сотрудника.
08.05.2017, 19:42
Ирина Попова к материалу
Интерьер в стиле поп-арт
Ярко и стильно - интересный вариант
08.05.2017, 19:37
Сергей Федоров к материалу
Выборы на Сумщине: лидеры определены
Банда потрошенко-яйценюковского ВОРЬЯ у власти готовится к ВЫБОРАМ, укрупняя участки для облегчения их ФАЛЬСИФИКАЦИИ. А баранам-садомазохистам (видящим РЕАЛЬНОЕ УХУДШЕНИЕ), вешают ...
03.05.2017, 22:23
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII