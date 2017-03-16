Сумская Нацгврдия закупит щиты

Сумская Нацгвардия заказала противоударные щиты на 12% дешевле, чем Нацполиция полгода назад. Воинская часть 2276 Национальной гвардии Украины (Сумская область) 18 апреля по результатам тендера заказала КНВО «Форт» МВД Украины противоударные щиты на 1,62 млн грн. Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на систему «Прозорро».

До конца года поставят 1 тыс противоударных щитов «Форт ЩПА» 1000х585 мм весом 4 кг по 1 617,6 грн.

В октябре 2016 Национальная полиция Украина приобрела в ООО «УНТК» противоударные щиты Ш-313 (Мате-Щит) такой же площади на 12% дороже — по 1840 грн. Тогда это было самой высокой ценой за последние три года.

Цена нынешней сделки на 15% ниже ожидаемой стоимости закупки в 1,89 млн грн.

Конкурентами были ООО «УНТК» и ООО «Матеріалознавство».

Основателем и директором харьковской фирмы «УНТК» с уставным капиталом 200 грн. является Юрий Ткач. Ткачу также принадлежит ООО «Технолог 2000», зарегистрированное там же — по ул. Шекспира, д. 16, офис 23-А.

Компания предлагала продукцию харьковского производителя ПВП «Технолог» Сергея Прощина, которым руководит тот же Юрий Ткач.

Киевское «Матеріалознавство» принадлежит Алексею Новикову, Нине Гаврилюк и руководителю Сергею Колядину.