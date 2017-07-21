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Сумская фемида не посчитала нужным задержать Чмыря (видео)

Сегодня, 09:41 Категория: Новость Рубрики: Бизнес, Закон, Личность, Политика, Экономика Регион: Сумщина
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Сумская фемида не посчитала нужным задержать Чмыря (видео)

Экс-главе Сумской ОГА Юрию Чмырю не выбрали меру пресечения, сообщает UA:Суми.
Прокурор области подписал подозрение должностному лицу в сокрытии паспорта, подделке документов и декларировании ложной информации. Также то, что он не указал в декларации за 2016 совершеннолетнего дочь, которая по информации прокуратуры живет с ним, и на конец прошлого года у нее было 9 квартир в центральных районах Киева, доход от проданной десятой и корпоративные права. По оценке прокуратуры, все это стоит около 4 млн. грн.

Подробности в сюжете.

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