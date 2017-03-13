На ул. Киевской в Ромнах начат ямочный ремонт. Исполнитель работы выполняют сотрудники компании «УкрЕвробуд плюс», — сообщает Роменский горсовет
Сумщину благоустраивают (фото)
Напечатать Письмо автору Просмотров 53 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
13.03.2017, 08:23 Новость
Ирина Власова Подписаться 13.03.2017, 08:23 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 385 Комментариев 0 Поддержали 0
10.03.2017, 17:16 Новость
Панорама Подписаться 10.03.2017, 17:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 118 Комментариев 0 Поддержали 0
10.03.2017, 15:14 Новость
10.03.2017, 14:44 Новость
13.02.2017, 19:45 Новость
Панорама Подписаться 13.02.2017, 19:45 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 675 Комментариев 0 Поддержали 0
06.02.2017, 16:24 Новость
Ирина Власова Подписаться 06.02.2017, 16:24 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 492 Комментариев 0 Поддержали 0
20.01.2017, 20:07 Новость
20.01.2017, 14:15 Новость
Комментировать (0)
Новости партнёров
04.04.2017, 12:48
admin adminych Подписаться 04.04.2017, 12:48 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 68 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 454 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
Вчера, 19:01
admin adminych Подписаться Вчера, 19:01 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 9 Комментариев 0 Поддержали 0
Вчера, 13:37
admin adminych Подписаться Вчера, 13:37 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 10 Комментариев 0 Поддержали 0
03.04.2017, 16:22
admin adminych Подписаться 03.04.2017, 16:22 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 8 Комментариев 0 Поддержали 0
29.03.2017, 18:47
admin adminych Подписаться 29.03.2017, 18:47 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0 Поддержали 0
29.03.2017, 17:57
admin adminych Подписаться 29.03.2017, 17:57 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Это так забавно, когда ты пытаешься говорить себе как о третьем лице. Три года назад может быть тебе кто-то и ...03.04.2017, 17:02
Пропагандиская машина нас уничтожает. Что произошло после бегства предыдущего президента? Каждый знает свой ответ. Думаю сейчас Украина в опасности. ...01.04.2017, 19:15