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06.04 Четверг

Сумщину благоустраивают (фото)

Сегодня, 17:07 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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На ул. Киевской в Ромнах начат ямочный ремонт. Исполнитель работы выполняют сотрудники компании «УкрЕвробуд плюс», — сообщает Роменский горсовет

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