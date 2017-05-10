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Сумщине до лидеров далеко

Сегодня, 13:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Сумщине до лидеров далеко

Сумщина заняла 23-е место в рейтинге социально-экономического развития областей Украины за 2016 год. По сравнению с прошлым периодом область скатилась на четыре позиции: по итогам 2015 г. она была19-й.

«Первая пятерка — г. Киев, Харьковская, Киевская, Винницкая, Черновицкая области, возглавили рейтинг, согласно мониторингу социально-экономического развития регионов за 2016, который обнародовал Минрегион.
Мы начали рейтинговые оценки социально — экономического развития регионов в 2015 году. На основании данных статистики областям выставляются оценки ежеквартально по 27 показателям в 6-ти направлениях и ежегодно по 64 показателям в 12 направлениях. Такая оценка — элемент новой системы мониторинга реализации государственной региональной политики и определения динамики изменений. Показатели рейтинга — индикатор эффективности управленческих решений на центральном и местном уровнях. Главная цель — на основе рейтинговой оценки определения приоритетов и стратегическое планирование развития регионов, повышения их конкурентоспособности», — написал на своей странице в фейсбуке Вице-премьер-министр-Министр регионального развития Геннадий Зубко.
Замыкают рейтинг Херсонская, Черниговская, Сумская, Донецкая и Луганская области.
Рейтинг составлен Департаментом по вопросам регионального развития Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

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