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Сумщина вошла в пятерку «демократических» областей

Сегодня, 10:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Сумщина вошла в пятерку «демократических» областей

Поближе к Европе. Обычно Сумщина по многим объективным и субъективным причинам находится в конце разнообразных всеукраинских рейтингов. Но вот по индексу демократического развития наша область заняла почётное четвёртое место.
Рейтинг был оставлен в рамках проекта «Содействие реформам и развитие подотчетности в регионах Украины» в сотрудничестве с Ассоциацией региональных аналитических центров путём опроса нескольких десятков экспертов в каждой из областей Украины. Заказчиком выступила одна из черниговских общественных организаций, так что его можно считать свободным от политического влияния и в то же время субъективным, как и все «экспертные» рейтинги. В нем Сумская область в общем рейтинге индекса демократического развития областей Украины занимает четвёртое место с показателем 3,27, обогнав даже Львовскую, которая оказалась на пятом месте с показателем 3,21. Первое место досталось Ивано-Франковской области (3,48), второе и третье места — Тернопольской (3,42) и Хмельницкой областям (3,40). Из соседей Сумщины ближе всего к нам восьмое место Полтавской области (3,18), Черниговская чуть дальше – на 13 месте (3,05), а Харьковская вообще оказалась в хвосте рейтинга, на 21 месте (2,8). Самое же последнее место в нем досталось Одесской области (2,75).
Сергей Бондаренко, «Панорама» №13

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