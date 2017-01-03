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Сумщина стала больше ввозить, чем экспортировать

Сегодня, 23:55 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Экономика Регион: Сумщина
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Сумщина стала больше ввозить, чем экспортировать

В январе–ноябре 2016 г. экспорт товаров составил 489 млн.долл. США, импорт – 396,5 млн.долл. За аналогичный период прошлого года экспорт сократился на 10,5% (на 57,6 млн.долл.), импорт – увеличился на 6% (на 22,3 млн.долл.).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 101 страны мира.
Среди стран-партнеров больше всего экспортировались товары в Российской Федерации – 30,7%, Германии – 5,5%, Турции – 5,3%, Румынии – 4,4%, Беларуси – 4,3%, Египет – 3,5%, Казахстан – 3,2%, Италии -2,8% и Китая – 2,6%.
Экспорт товаров в страны Европейского Союза составил 136,5 млн.долл., или 27,9% от общего объема экспорта, и увеличился по сравнению с январем–ноябрем 2015г. на 5,0%.

Основу товарной структуры экспорта области составляли машины, оборудование и механизмы – 22,5%, готовые пищевые продукты – 18,1%, продукты растительного происхождения – 15,8%, продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности – 11,8%, недрагоценные металлы и изделия из них – 11,6%, древесина и изделия из древесины – 4,6%, полимерные материалы, пластмассы и изделия из них – 4,3%, обувь, головные уборы, зонты – 4,2%.

Наибольшие импортные поставки товаров поступали из Германии – 17,5%, Российской Федерации – 12,3%, Китая – 10,0%, Италии – 8,4%, Ганы – 8,2%, Польше – 7,3%, США – 6,9%, Беларуси – 4,0%, Казахстана – 3,5% и Турции – 3,2 %. Импорт товаров из стран Европейского Союза составил 172,2 млн.долл., или 43,4% от общего объема, и увеличился против января–ноября 2015г. на 18,3%.

Готовые пищевые продукты составляли 21,0% от объема стоимости импорта, машины, оборудование и механизмы – 16,6%, недрагоценные металлы и изделия из них – 12,9%, продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности – 12,6%, полимерные материалы, пластмассы и изделия из них – 8,4%, средства наземного транспорта – 6,4% и минеральные продукты – 5,1%, — сообщает Главное управление статистики в Сумской области.

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