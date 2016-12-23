Сумщина — среди первых в энергоэффективности

По результатам рейтинговой оценки социально-экономического развития регионов, которое проводит Кабинет Министров Украины, по итогам 9 месяцев 2016 Сумская область занимает 18 место против двадцатого в первом полугодии прошлого года

Указанное рейтинговое оценивание осуществляется по 6 основным направлениям социально-экономического развития регионов (экономическая эффективность; инвестиционное развитие и внешнеэкономическая сотрудничество: финансовая самодостаточность; эффективность рынка труда, развитие инфраструктуры; возобновляемая энергетика и энергоэффективность) и по отдельным показателям в этих направлениях — на основании данных официальной статистики, а также информации центральных органов исполнительной власти.

Традиционно лидирующие позиции наша область занимает по таким направлением как «Возобновляемая энергетика и энергоэффективность» — область улучшила свои позиции и переместилась с 6 на 4 место.

Как и в первом полугодии 2016 года, по доле домохозяйств, что заключили кредитные договоры в рамках механизмов поддержки мероприятий по энергоэффективности в жилищном секторе за счет средств государственного бюджета (в том числе с совфинансирования из местных бюджетов), область занимает 1 место с показателем 2,027% к общему числу домохозяйств региона, тем самым значительно превышая соответствующий среднеукраинский показатель (0,546%).

Кроме того, по сравнению с первым полугодием 2016 наблюдается рост на 2,1 п.п. доли оснащение многоквартирных жилых домов подомовыми приборами учета тепловой энергии (с 54,9% до 57% от общего количества многоквартирных домов, подлежащих оснащению). По итогам 9 месяцев 2016 года по указанному показателю область занимает 13 место.

По трем показателям направления «Финансовая самодостаточность» рейтинговой оценки область удерживает средние позиции среди регионов Украины. В частности, по темпу роста доходов местных бюджетов (без трансфертов) область занимает 8 место в Украине (+ 53,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, превышает общеукраинский показатель (по Украине — рост на 49,8%). Это связано с увеличением поступлений основных источников формирования финансовых ресурсов, сосредоточенных в местных бюджетах, а именно: налога и сбора на доходы физических лиц (1412,2 млн. гривен, + 55,8%) и платы за землю (423,5 млн. гривен, + 44%).

Объемы доходов местных бюджетов в расчете на 1 жителя составили 2,3 тысячи гривен, что соответствует 12-13 места рейтинговой оценки. По этому показателю область сработала на уровне первого полугодия 2016 (11-14 места).

Улучшилось на 2 позиции место региона и по направлению оценки «Инвестиционное развитие и внешнеэкономическая сотрудничество» — по итогам 9 месяцев 2016 года область заняла 14 место.

По показателю индекса капитальных инвестиций (138,8% к соответствующему периоду 2015 года, что на 11,9 п.п. больше против первого полугодия 2016 года) область переместилась с 13 места в январе-июне 2016 на 12 место — за январь сентябрь 2016.

При этом по объему капитальных инвестиций (кроме инвестиций из государственного бюджета) в расчете на душу населения нарастающим итогом с начала года позиции региона по сравнению с январем-июнем 2016 почти не изменились — область занимает 16 место с показателем 3006,6 гривны.

По объему экспорта товаров в расчете на душу населения регион занял 13 рейтинговое место с показателем 358,1 доллара США, несмотря на сложившуюся ситуацию с поставками в Российской Федерации, а именно с ограничением доступа украинских товаров на российский рынок.

По направлению «Эффективность рынка труда» позиции региона по сравнению с первым полугодием этого года не изменились (19 место).

В 2016 году постепенно начала стабилизироваться ситуация на рынке труда области. В частности, по состоянию на 01.10.2016 численность безработных граждан, состоящих на учете в областной службе занятости, составила 12300 человек (22% против аналогичной даты прошлого года); нагрузки зарегистрированных безработных на одно свободное рабочее место (вакантную должность) составляет 8 человек (на 01.10.2015 — 15 человек)).

Незначительное (на одно рейтинговое место) улучшение позиций области произошло и по направлению оценки «Развитие инфраструктуры». Сдерживание развития в данном направлении связано, главным образом, с изменением географии перевозок грузов в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации и переориентацией страны на сотрудничество с Европейским Союзом, — сообщается на сайте Сумской ОГА.