Панорама / сумы / новости / события / комментарии
23.01 Понедельник

Сумщина — среди первых в энергоэффективности

Сегодня, 14:14 Категория: Новость Рубрика: Область Регион: Сумщина
Панорама Панорама
Сумщина — среди первых в энергоэффективности

По результатам рейтинговой оценки социально-экономического развития регионов, которое проводит Кабинет Министров Украины, по итогам 9 месяцев 2016 Сумская область занимает 18 место против двадцатого в первом полугодии прошлого года

Указанное рейтинговое оценивание осуществляется по 6 основным направлениям социально-экономического развития регионов (экономическая эффективность; инвестиционное развитие и внешнеэкономическая сотрудничество: финансовая самодостаточность; эффективность рынка труда, развитие инфраструктуры; возобновляемая энергетика и энергоэффективность) и по отдельным показателям в этих направлениях — на основании данных официальной статистики, а также информации центральных органов исполнительной власти.

Традиционно лидирующие позиции наша область занимает по таким направлением как «Возобновляемая энергетика и энергоэффективность» — область улучшила свои позиции и переместилась с 6 на 4 место.

Как и в первом полугодии 2016 года, по доле домохозяйств, что заключили кредитные договоры в рамках механизмов поддержки мероприятий по энергоэффективности в жилищном секторе за счет средств государственного бюджета (в том числе с совфинансирования из местных бюджетов), область занимает 1 место с показателем 2,027% к общему числу домохозяйств региона, тем самым значительно превышая соответствующий среднеукраинский показатель (0,546%).
Кроме того, по сравнению с первым полугодием 2016 наблюдается рост на 2,1 п.п. доли оснащение многоквартирных жилых домов подомовыми приборами учета тепловой энергии (с 54,9% до 57% от общего количества многоквартирных домов, подлежащих оснащению). По итогам 9 месяцев 2016 года по указанному показателю область занимает 13 место.

По трем показателям направления «Финансовая самодостаточность» рейтинговой оценки область удерживает средние позиции среди регионов Украины. В частности, по темпу роста доходов местных бюджетов (без трансфертов) область занимает 8 место в Украине (+ 53,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, превышает общеукраинский показатель (по Украине — рост на 49,8%). Это связано с увеличением поступлений основных источников формирования финансовых ресурсов, сосредоточенных в местных бюджетах, а именно: налога и сбора на доходы физических лиц (1412,2 млн. гривен, + 55,8%) и платы за землю (423,5 млн. гривен, + 44%).

Объемы доходов местных бюджетов в расчете на 1 жителя составили 2,3 тысячи гривен, что соответствует 12-13 места рейтинговой оценки. По этому показателю область сработала на уровне первого полугодия 2016 (11-14 места).

Улучшилось на 2 позиции место региона и по направлению оценки «Инвестиционное развитие и внешнеэкономическая сотрудничество» — по итогам 9 месяцев 2016 года область заняла 14 место.

По показателю индекса капитальных инвестиций (138,8% к соответствующему периоду 2015 года, что на 11,9 п.п. больше против первого полугодия 2016 года) область переместилась с 13 места в январе-июне 2016 на 12 место — за январь сентябрь 2016.

При этом по объему капитальных инвестиций (кроме инвестиций из государственного бюджета) в расчете на душу населения нарастающим итогом с начала года позиции региона по сравнению с январем-июнем 2016 почти не изменились — область занимает 16 место с показателем 3006,6 гривны.

По объему экспорта товаров в расчете на душу населения регион занял 13 рейтинговое место с показателем 358,1 доллара США, несмотря на сложившуюся ситуацию с поставками в Российской Федерации, а именно с ограничением доступа украинских товаров на российский рынок.

По направлению «Эффективность рынка труда» позиции региона по сравнению с первым полугодием этого года не изменились (19 место).

В 2016 году постепенно начала стабилизироваться ситуация на рынке труда области. В частности, по состоянию на 01.10.2016 численность безработных граждан, состоящих на учете в областной службе занятости, составила 12300 человек (22% против аналогичной даты прошлого года); нагрузки зарегистрированных безработных на одно свободное рабочее место (вакантную должность) составляет 8 человек (на 01.10.2015 — 15 человек)).

Незначительное (на одно рейтинговое место) улучшение позиций области произошло и по направлению оценки «Развитие инфраструктуры». Сдерживание развития в данном направлении связано, главным образом, с изменением географии перевозок грузов в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации и переориентацией страны на сотрудничество с Европейским Союзом, — сообщается на сайте Сумской ОГА.

Напечатать Письмо автору Просмотров 79 Комментариев 0

читайте также
Анна Швіндіна: «Стабільність і розвиток економіки в наших руках»
Анна Швіндіна: «Стабільність і розвиток економіки в наших руках»
23.12.2016, 10:15 Новость
Панорама Панорама 23.12.2016, 10:15 Категория: Новость Рубрики: Мнение, Область, Экономика Регион: Сумщина Просмотров 192 Комментариев 8
На Сумщине повесился парень
На Сумщине повесился парень
23.12.2016, 09:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 23.12.2016, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 472 Комментариев 0
Население Сумщины сокращается
Население Сумщины сокращается
23.12.2016, 07:17 Новость
Панорама Панорама 23.12.2016, 07:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина Просмотров 215 Комментариев 0
Сергій Сюткін: «Найбільше багатство Сумщини – це земля та люди, що на ній працюють»
Сергій Сюткін: «Найбільше багатство Сумщини – це земля та люди, що на ній працюють»
22.12.2016, 16:14 Новость
Панорама Панорама 22.12.2016, 16:14 Категория: Новость Рубрики: Мнение, Область, Экономика Регион: Сумщина Просмотров 131 Комментариев 0
Закрома Сумщины: повод для оптимизма (фото) 6 фото
Закрома Сумщины: повод для оптимизма (фото)
22.12.2016, 15:10 Новость
Панорама Панорама 22.12.2016, 15:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Экономика Регион: Сумщина Просмотров 132 Комментариев 0
Все по плану: Березин вместо Сердюк
Все по плану: Березин вместо Сердюк
22.12.2016, 13:12 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 22.12.2016, 13:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина Просмотров 233 Комментариев 0
Дмитрий Нагорный возглавит управление имущества облсовета
Дмитрий Нагорный возглавит управление имущества облсовета
22.12.2016, 12:38 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 22.12.2016, 12:38 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 237 Комментариев 0
В ДТП на Сумщине пострадал младенец (фото) 3 фото
В ДТП на Сумщине пострадал младенец (фото)
12.10.2016, 16:01 Новость
Панорама Панорама 12.10.2016, 16:01 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 151 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 267 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 264 Комментариев 0
Опросы

Как вы относитесь к решению властей призвать служить офицеров запаса (выпускников военных кафедр) на 1,5 года?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Покупайте статусные автомобили в компании «Статус-Авто»
Сегодня, 12:51
admin admin Сегодня, 12:51 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 6 Комментариев 0
Адаптивная верстка или мобильное приложение?
10.01.2017, 17:19
admin admin 10.01.2017, 17:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
Строительный гипермаркет Леруа Мерлен: товары на каждый день
06.01.2017, 14:15
admin admin 06.01.2017, 14:15 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 64 Комментариев 0
Микроволновая печь: вред или польза
05.01.2017, 19:36
admin admin 05.01.2017, 19:36 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 63 Комментариев 0
Покупаем полотенцесушитель для ванной в интернет-магазине Shop.laris.ua
04.01.2017, 18:39
admin admin 04.01.2017, 18:39 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 42 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Еще один год утраченных возможностей
И это всё из-за СОБИРАТЕЛЕЙ ЛАПШИ НА УШАХ что на выборах голосуют не за реально сделанные для них дела, а ...
20.01.2017, 23:50
Сергей Федоров к материалу
Святочный рассказ
ОТЛИЧНО, ТАК ДЕРЖАТЬ!!! Всегда били в ДЕСЯТКУ.
20.01.2017, 22:56
Сергей Федоров к материалу
Сколько получает прокурор Сумщины
ПРЕМИЯ в 6 зарплат - это ЗА РАСЦВЕТ БАНДИТИЗМА, КОРРУПЦИИ, БЕСПРЕДЕЛА и ВОРОВСТВА у власти. Интересно сколько ещё ЛОПУХнувшиеся будут терпеть ...
19.01.2017, 22:23
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII