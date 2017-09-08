Сумщина в слезах: навеки 39 (фото)

В субботу на Сумщине — в центре Шостки у ЦкиД прошла траурная церемония. Прощались с бойцом 13 батальона 58-й бригады Вооруженных Сил Украины, старшим солдатом военной службы по контракту Константин Сергиенко, героически погибшим 6 сентября при выполнении воинского долга в зоне проведения антитеррористической операции. Без отца остался сын, без мужа — жена, без любимого сына — родители, без брата — брат.

Как сообает сайт Шосткинского горсовета, Константин Сергиенко родился 9 марта 1978 г. в Шостке, окончил общеобразовательную школу № 9, учился в Воронежском профессионально — техническом училище, где получил профессию механизатора. С 2002 года работал слесарем на Шосткинский ТЭЦ.

В 2014 году был мобилизован, служил в военной части 3022 Национальной гвардии Украины, затем в пограничных войсках. После демобилизации в 2016 году решил и в дальнейшем защищать Родину — пошел служить по контракту в зоне проведения антитеррористической операции.

Все, кто знал Константина, — родные, друзья, сотрудники и военнослужащие, вспоминают его как доброго и положительного человека, искренне любившего жизнь и родную землю.

Фото ШосткаИнфо