Панорама / сумы / новости / события / комментарии
11.09 Понедельник

Сумщина в слезах: навеки 39 (фото)

Сегодня, 08:23 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все
Панорама Панорама

В субботу на Сумщине — в центре Шостки у ЦкиД прошла траурная церемония. Прощались с бойцом 13 батальона 58-й бригады Вооруженных Сил Украины, старшим солдатом военной службы по контракту Константин Сергиенко, героически погибшим 6 сентября при выполнении воинского долга в зоне проведения антитеррористической операции. Без отца остался сын, без мужа — жена, без любимого сына — родители, без брата — брат.
Как сообает сайт Шосткинского горсовета, Константин Сергиенко родился 9 марта 1978 г. в Шостке, окончил общеобразовательную школу № 9, учился в Воронежском профессионально — техническом училище, где получил профессию механизатора. С 2002 года работал слесарем на Шосткинский ТЭЦ.
В 2014 году был мобилизован, служил в военной части 3022 Национальной гвардии Украины, затем в пограничных войсках. После демобилизации в 2016 году решил и в дальнейшем защищать Родину — пошел служить по контракту в зоне проведения антитеррористической операции.
Все, кто знал Константина, — родные, друзья, сотрудники и военнослужащие, вспоминают его как доброго и положительного человека, искренне любившего жизнь и родную землю.
Фото ШосткаИнфо

Напечатать Письмо автору Просмотров 502 Комментариев 0

читайте также
Шостка простится с Константином Сергиенко
Шостка простится с Константином Сергиенко
08.09.2017, 13:49 Новость
Панорама Панорама 08.09.2017, 13:49 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Топ-тема Регионы: Все Просмотров 224 Комментариев 0
Жителю Сумщины нужна помощь
Жителю Сумщины нужна помощь
05.09.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 05.09.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 225 Комментариев 0
Конец безвизу: в Европу только с прививочным паспортом
Конец безвизу: в Европу только с прививочным паспортом
21.07.2017, 10:01 Новость
Панорама Панорама 21.07.2017, 10:01 Категория: Новость Рубрики: Мир, Здоровье, Общество, Топ-тема Регионы: Мир, Украина Просмотров 653 Комментариев 1
В Украине появилась сыворотка от смертельной инфекции
В Украине появилась сыворотка от смертельной инфекции
06.07.2017, 12:55 Новость
Панорама Панорама 06.07.2017, 12:55 Категория: Новость Рубрики: Мир, 24 часа, Здоровье, Общество, Топ-тема Регионы: Мир, Украина Просмотров 209 Комментариев 0
Герої Сумщини: Артур, хрещений Андрієм
Герої Сумщини: Артур, хрещений Андрієм
14.06.2017, 15:29 Новость
Панорама Панорама 14.06.2017, 15:29 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 462 Комментариев 0
Герої Сумщини: прийняв удар на себе, захищаючи побратимів
Герої Сумщини: прийняв удар на себе, захищаючи побратимів
13.06.2017, 13:24 Новость
Панорама Панорама 13.06.2017, 13:24 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 589 Комментариев 0
Герої Сумщини: завжди був на передньому краї
Герої Сумщини: завжди був на передньому краї
12.06.2017, 12:14 Новость
Панорама Панорама 12.06.2017, 12:14 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 280 Комментариев 0
На Сумщині в його загибель не вірили 2 роки
На Сумщині в його загибель не вірили 2 роки
08.06.2017, 13:45 Новость
Панорама Панорама 08.06.2017, 13:45 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 1 044 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Здоровий крок для міста
06.09.2017, 11:35
admin adminych admin adminych 06.09.2017, 11:35 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 128 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 344 Комментариев 0
Опросы

Как вы оцениваете состояние чистоты города Сумы?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Huawei Nova 2 — смартфон на все случаи жизни
Сегодня, 14:13
admin adminych admin adminych Сегодня, 14:13 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
Современный стиль двуспальной кровати: отдаем предпочтение дереву
08.09.2017, 16:56
admin adminych admin adminych 08.09.2017, 16:56 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 29 Комментариев 0
Thunderbolt звуковые карты для домашней студии
05.09.2017, 17:01
admin adminych admin adminych 05.09.2017, 17:01 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0
Боди для новорожденных в Babyhit
17.08.2017, 15:16
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 15:16 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 46 Комментариев 2
Кредит онлайн на карту: быстро, просто, удобно
17.08.2017, 14:59
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 158 Комментариев 0
последние комментарии
ukrop к материалу
Как в Сумах паркуется «элитный эшелон» (фотофакт)
Елисей (он же федор сергеев), сам лопухнутый. Какая по твоему власть за годы провозглашения независимости Украины была не воровской ...
Сегодня, 16:33
Сергей Федоров к материалу
Смерть в Сумах: жизнь достала
Саакашвили, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ в Украину 10 сентября в 12:00!!! Долой БАНДУ МАРОДЁРОВ, ПРЕДАТЕЛЕЙ и БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ Потрошенко-Яйцеголового, ПРОДОЛЖАЮЩИХ дело Януковича его же ...
09.09.2017, 22:24
Сергей Федоров к материалу
Как в Сумах паркуется «элитный эшелон» (фотофакт)
Ой, НЕ СМЕШИТЕ лопухнутые и не делайте С МУХИ СЛОНА. О скапке в чужом глазу ВЕРЕЩАТ чтобы НЕ ЗАМЕЧАЛИ БРЕВНО ...
09.09.2017, 22:06
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII