Панорама / сумы / новости / события / комментарии
20.02 Понедельник

Сумщина в слезах: как прощались с Юрием Щербиной (фото)

Сегодня, 12:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
Панорама Панорама

В селе Воронино Кальченковсого сельского совета Белопольского района 18 февраля провели в последний путь погибшего в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны Юрия Владимировича ЩЕРБИНУ.
Выразить свои соболезнования матери и всей семье и близким покойного приехали руководство района, собратья, друзья, знакомые Юрия и жители района.
Присутствующие на митинге почтили память погибшего героя минутой тишины.
Похоронили Юрия Щербину с воинскими почестями на кладбище в с. Крыжик.
На прощание духовой оркестр заиграл «Гимн Украины», прозвучали последние выстрелы военных в честь погибшего земляка.
Напомним, 42-летний житель с. Воронино Кальченковского сельсовета Белопольского района Юрий Щербина погиб 16 февраля в районе Авдеевки Донецкой области вследствие минометного обстрела.

Напечатать Письмо автору Просмотров 397 Комментариев 0

читайте также
В Сумах простятся с Владимиром Ситало 3 фото
В Сумах простятся с Владимиром Ситало
13.02.2017, 15:25 Новость
Панорама Панорама 13.02.2017, 15:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 375 Комментариев 0
LNZ Group затеяла грандиозную стройку на Сумщине (фото) 29 фото
LNZ Group затеяла грандиозную стройку на Сумщине (фото)
24.01.2017, 14:50 Новость
Панорама Панорама 24.01.2017, 14:50 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Технологии, Экономика Регион: Сумщина Просмотров 540 Комментариев 0
На Сумщине 20 лет строят ЦРБ (фото) 3 фото
На Сумщине 20 лет строят ЦРБ (фото)
17.01.2017, 10:25 Новость
Панорама Панорама 17.01.2017, 10:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 346 Комментариев 0
На Сумщине задержали «друга» ФСБ
На Сумщине задержали «друга» ФСБ
05.01.2017, 17:03 Новость
Панорама Панорама 05.01.2017, 17:03 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 239 Комментариев 0
Закрома Сумщины: повод для оптимизма (фото) 6 фото
Закрома Сумщины: повод для оптимизма (фото)
22.12.2016, 15:10 Новость
Панорама Панорама 22.12.2016, 15:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Экономика Регион: Сумщина Просмотров 136 Комментариев 0
Кадры Сумщины: декларация Токаря
Кадры Сумщины: декларация Токаря
09.12.2016, 11:22 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 09.12.2016, 11:22 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 805 Комментариев 1
Сумские поисковики передали останки погибшего бойца его родным в Россию
Сумские поисковики передали останки погибшего бойца его родным в Россию
09.12.2016, 09:19 Новость
Панорама Панорама 09.12.2016, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 317 Комментариев 0
Нет регионалам: на Сумщине перед выборами договорились «демократы»
Нет регионалам: на Сумщине перед выборами договорились «демократы»
07.11.2016, 07:07 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 07.11.2016, 07:07 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 438 Комментариев 21
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Александр Бугайчук: «Пневмоаудит позволяет найти источники экономии»
15.02.2017, 12:22
admin admin 15.02.2017, 12:22 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 31 Комментариев 0
Профессиональный рост в 2017: шесть простых советов
14.02.2017, 10:47
admin admin 14.02.2017, 10:47 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 447 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 349 Комментариев 0
Опросы

Поддерживаете ли вы инициативу института национальной памяти относительно переноса и сокращения праздников в Украине?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Покупаем подлинник Valena Legrand в магазине elektrika.ua
Сегодня, 17:59
admin admin Сегодня, 17:59 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 3 Комментариев 0
Станьте главным героем видеоигр с помощью интернет-магазина “Nextgame”
17.02.2017, 18:58
admin admin 17.02.2017, 18:58 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
Вышгород — город, где стоит купить однокомнатную квартиру
16.02.2017, 18:08
admin admin 16.02.2017, 18:08 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 42 Комментариев 0
Компания «Нова Пошта» доставит ваш груз в любую точку Украины
16.02.2017, 15:01
admin admin 16.02.2017, 15:01 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 54 Комментариев 1
Покупаем алюминиевые профили в компании «ВиЯр»
14.02.2017, 20:16
admin admin 14.02.2017, 20:16 Категория: Рубрика: Сырье, материалы Регионы: Все Просмотров 35 Комментариев 0
последние комментарии
chupaka к материалу
В Сумах открыли памятный знак в честь героев Небесной Сотни (фото)
Интересно, как можно кусок камня называть "памятником"? В Сумах каждый второй "памятник" - это каменная глыба или надгробок с табличкой. ...
Сегодня, 13:25
Олексій Васильович Ленський к материалу
Страна фокусов
Міськгаз став розсилати листи ЩАСТЯ з попередженням про відключення. Я пропоную Миколі Клочку, Петру Порошенку, Володимиру Гройсману підти разом зі ...
18.02.2017, 17:51
Смарт к материалу
Суд да дело: домашний арест в Сумах (видео)
Ситуация уже становится ясной! Почитайте параллельно статьи про ООО "Пандеон". Со слов Овсиенко у них яко-бы сфабрикованные уголовные дела, незаконные ...
17.02.2017, 23:53
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII