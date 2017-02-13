Сумщина в слезах: как прощались с Юрием Щербиной (фото)

В селе Воронино Кальченковсого сельского совета Белопольского района 18 февраля провели в последний путь погибшего в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны Юрия Владимировича ЩЕРБИНУ.

Выразить свои соболезнования матери и всей семье и близким покойного приехали руководство района, собратья, друзья, знакомые Юрия и жители района.

Присутствующие на митинге почтили память погибшего героя минутой тишины.

Похоронили Юрия Щербину с воинскими почестями на кладбище в с. Крыжик.

На прощание духовой оркестр заиграл «Гимн Украины», прозвучали последние выстрелы военных в честь погибшего земляка.

Напомним, 42-летний житель с. Воронино Кальченковского сельсовета Белопольского района Юрий Щербина погиб 16 февраля в районе Авдеевки Донецкой области вследствие минометного обстрела.