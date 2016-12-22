Сумщина наращивает аграрный потенциал

Всего в области собрано 3,8 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, в том числе пшеницы – 936 тысяч тонн. Это полностью обеспечивает продовольственную потребность региона. По словам и.о. директора областного Департамента агропромышленного развития Оксаны ПЕТРОВОЙ, во всех категориях хозяйств области больше всего собрано (23,4 тысяч тонн) гречихи. Также наша область является второй по валовым сбором и урожайностью кукурузы на зерно, которой собрано 2,6 миллиона тонн. Урожайность составляет 83,2 центнеров с гектара, а это на 6,6 центнеров с гектара больше уровня 2015 года.

В следующем году, сообщила Оксана Петрова, аграрии прогнозируют увеличить посевные площади сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств области на 7,7 тысяч гектаров к уровню 2016 года, в том числе яровых зерновых и зернобобовых культур – на 17,8 тысяч гектаров.

Держит надлежащую марку область и по показателям в отрасли животноводства. Сумщина занимает 5 место среди областей Украины по численности поголовья коров и 7 – по численности поголовья крупного рогатого скота и валовым производством молока, — сообщает пресс-служба Сумской ОГА.