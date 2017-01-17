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Сумщина готова к отключениям электроэнергии

Сегодня, 18:10 Категория: Новость Рубрика: Область Регион: Сумщина
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Сумщина готова к отключениям электроэнергии

Вероятные риски и первоочередные действия в случае возникновения чрезвычайной ситуации в энергетике рассмотрели на заседании энергетического штаба под руководством временно исполняющего обязанности председателя облгосадминистрации Александра МАРЧЕНКО
О готовности действовать в условиях введения временных чрезвычайных мер на рынке электрической энергии докладывали руководители районов, городов и бюджетных и социальных учреждений.
Если в образовательных заведениях существенных сбоев не должно возникнуть, ведь там есть возможность регулирования учебного процесса, то особое внимание участники штаба обратили на функционирование медицинских учреждений в условиях введения возможных ограничений энергоснабжения, — информирует пресс-служба Сумской ОГА.
Как доложил начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей БУТЕНКО, в случае отключения энергоснабжения для обеспечения безаварийной работы лечебных учреждений действует 31 дизель-электростанция. Все они обеспечены горюче-смазочными материалами. Однако в 4 центральных районных больницах и 5 областных медицинских учреждениях такие автономные источники электроснабжения отсутствуют.
Александр Марченко отметил, что пока ситуация в области не является критической и зависит от совместных и слаженных действий.
Среди первоочередных мер сейчас является обеспечение материальных запасов и наличие резервных фондов, проработки возможности закупки генераторов автономного питания, утверждение графиков энергоснабжения. При таких условиях круглосуточно должны работать ремонтные бригады и организованы дежурства для оперативного устранения непредвиденных последствий.
«Сегодня анализируем зоны риска и определяем, как предупредить вероятные негативные последствия. Подавляющее большинство районов и городов обеспечены генераторами бесперебойного питания. Там, где они отсутствуют, прежде всего, в лечебных учреждениях, в настоящее время активизировалась работа по приобретению за счет местных и областного бюджетов», – отметил он.

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