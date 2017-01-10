«Сумчанка» стала победителем

Гордость Сумщины по индорхоккею в очередной раз оправдала ожидания болельщиков, заняв первое место на Международных соревнованиях, которые недавно проходили на Сумщине. Турнир по индорхоккею вернулся после почти трехлетнего перерыва. Он имеет новое название – «Рождественские встречи».

В соревнованиях, которые проходили в течение 3 дней, приняли участие шесть команд из Украины и Беларуси. В перечне игроков – ХК «Минск» (Минск, Беларусь), молодежная сборная Беларуси, юношеская сборная Украины, МСК «Сумчанка», ИФК СумГПУ и сборная команда Полтавы. Играли три дня по кругу – в первые два дня по две игры, на третий день – по одной.

По результатам игр уверенную победу одержала МСК «Сумчанка». Кроме того, были названы и лучшие игроки международного турнира «Рождественские встречи». В частности, лучшим игроком команды «ИФК Сумгпу» признана Ольга ГОНЧАРЕНКО, юношеской сборной Украины – Валерия НИКУЛИНА, МСК «Сумчанка» – Оксана ПОНОМАРЕНКО. Алина ФАДЕЕВА (юношеская сборная Украины) получила награду «Лучший вратарь турнира», Евгения МОРОЗ (МСК «Сумчанка») – «Лучший защитник», Евгения КЕРНОЗ (МСК «Сумчанка») – «Лучший игрок турнира». Наиболее перспективным игроком «Рождественских встреч» названа Елизавета ЯКОВЕНКО (юношеская сборная Украины), — сообщает пресс-служба Сумской ОГА.