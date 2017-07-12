Сумчанин едет на Олимпийский фестиваль

В середине июля в венгерском городе Дьёр стартует четырнадцатый летний юношеский Олимпийский фестиваль, в котором примет участие и сборная Украины. В состав легкоатлетической команды нашей страны включен и представитель Сумщины Алексей КИРИЛИН. Он будет соревноваться в метании диска. Алексей — неоднократный победитель и призер чемпионатов Украины в своей возрастной категории. А всего в этом Фестивале будут соревноваться в десяти видах спорта юные спортсмены из 50 стран.