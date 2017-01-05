Сумчани запалили свічки в пам’ять про загиблих на Майдані (фото)

Сьогодні в Сумах вшанували пам’ять тих, хто загинув від куль снайперів на Майдані, і тих, хто віддав своє життя в зоні АТО. Поблизу інсталяції з портретом загиблого на майдані сумчанина Олексія Братушки та бочками з багаттям, у знак пам’яті мешканці Сум принесли квіти та, запаливши свічки, вшанували загиблих хвилиною мовчання. Організатори акції повідомили, що поставити свічки та принести квіти бажаючі зможуть ще протягом декількох днів. До того ж, сьогодні на площі Незалежності за допомогою мультимедійного обладнання сумчанам нагадають про буремні події Революції гідності.

Нагадаємо, рівно 3 роки тому, під час Революції гідності, Україну сколихнула кривава хвиля розстрілів активістів, які вийшли на Майдан та об’єднались у боротьбі за краще майбутнє для своєї країни. Тепер вони відомі нам як герої Небесної сотні.