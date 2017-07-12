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21.09 Четверг

Сумчани, ласкаво просимо на Сумський автомобільний ярмарок!

Сегодня, 11:58 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все
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Сумчани, ласкаво просимо на Сумський автомобільний ярмарок!

Автомобільне свято для всієї родини «Сумський автомобільний ярмарок» відбудеться в Сумах у суботу, 23 вересня з 10-00 до 16-30 на автостоянці біля ТЦ «Мануфактура». 

Сумчанам та гостям міста пропонується цікава інтерактивна програма: 

— автосалон за участю відомих брендів: Skoda, Ford, Ravon, Hyundai, Citroen, Renault, SsangYong, Geely;

— презентації та кваліфіковані консультації від наших партнерів: страхових компаній «Арсенал», «Акса», відділення «Ощадбанку» та фірми з установки газового обладнання на автомобілі. 

Гості свята матимуть змогу наочно ознайомитися із зразками відомих автомобільних марок. Для тих, хто планує придбати «залізного коня», участь у роботі ярмарку — чудова нагода порівняти особливості й переваги представлених моделей. 

На автомобільному святі для всієї родини працюватимуть розважальні локації: 

— вікторини про історію автомобілів із розіграшами сюрпризів-подарунків;

— концертні виступи та тематичний флешмоб від театру танцю «Артес». 

А бажаючі реально відчути переваги брендових автомобілів візьмуть участь у тест-драйві, який відбудеться на фінальному етапі свята. 

Тож, до зустрічі на Сумському автомобільному ярмарку — у суботу, 23 вересня. Місце проведення — автостоянка ТЦ «Мануфактура». Стартуємо о 10-й годині ранку.

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