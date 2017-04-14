Золотая молодежь: сумчане отличились в Словакии

В Словакии завершился чемпионат мира среди юношей по спортивной радиопеленгации, в котором приняли участие команды 15 стран. За сборную Украины выступали семеро представителей Сумщины. Наша сборная завоевала восемь наград, из них пять — на счету наших земляков. Егор РЕДЬКА стал чемпионом мира среди юношей до 14 лет, а также завоевал еще одну серебряную награду, Артем МАЛЕВАНЫЙ стал чемпионом мира в спринте среди юношей до 16 лет, а Дмитрий ДЕНИСЕНКО завоевал две серебряные медали среди юношей до 16 лет. Также на счету сборной Украины золото и серебро на классических дистанциях в командном зачете. Все наши спортсмены — воспитанники тренера Максима РЕДЬКИ.