Сумчане в состоянии алкогольного опьянения совершают необъяснимые поступки

Скажи зачем и почему. Празднование Дня Независимости жители областного центра отметили не только установлением разнообразных рекордов и массовыми спортивными мероприятиями, но и несколькими поступками, объяснить которые довольно тяжело нормальному человеку.

Так, ночью на перекрестке улиц Веретеновской и Ковпака патрульный экипаж заметил мужчину, который нес в руках что-то светоотражающее. Увидев полицейских, он бросился бежать, но, увы, не преуспел в этом и был задержан. Удивленные стражи порядка увидели у него в руках дорожный знак «Движение направо», который тот сломал на остановке общественного транспорта. Толком объяснить, зачем он это сделал и куда нес знак, 20-летний мужчина так и не сумел.

Еще один товарищ пошел по стопам Жени Лукашина из кинофильма «Ирония судьбы». Полицейских вызвала хозяйка квартиры, которой позвонили соседи и сообщили о том, что в ее доме кто-то есть. Когда полицейские поднялись на этаж, увидели раскрытые двери квартиры и пьяного 35-летнего мужчину. Он тоже не смог объяснить, как там оказался и что собирался делать. Придется это выяснять полицейским.

Анатолий Поляченко,»Панорама» №36