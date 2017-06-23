Сумчане снимут документальный фильм о войне на Донбассе

Документальный фильм «Семейное дело» расскажет о людях, которые воюют на Донбассе. В его основу положен сюжет нескольких новелл из романа «Иловайск» Евгения Положия. Этот проект уже получил поддержку Госкино.

«Наш проект документального фільму «Родинна справа» за моїм сценарієм отримав державну підтримку, тож дуже скоро ми починаємо зйомки цього документального фільму. Продюсер фильма — Олександр Дмитренко, его режисер — Валерій Балаян. Так сталося, що вся наша команда — родом із Сум. Одразу поспішаю відповісти не запитання про сценарій художнього фільму — він в роботі, ведуться перемовини з продюсерською компанією та потенційними партнерами з-за кордону. В основі — три новели з «Іловайську»», — рассказывает сценарист фильма, писатель Евгений Положий.

Одна из историй посвящена сумчанину Юрию Смирнову (на фото).