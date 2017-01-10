Сумчане смогут воспользоваться программой энергоэффективности

Правительство продлило действие государственной программы по энергоэффективности на 2017 год и усовершенствовало порядок предоставления денежной компенсации населению на энергомодернизацию жилья. Соответствующее решение принято на заседании Кабинета Министров Украины, пишет «Правительственный портал».

В этом году украинские семьи смогут получить безвозвратную государственную финансовую помощь на внедрение энергоэффективных мероприятий в размере:

20% – на приобретение «негазовых» котлов;

35% – для утепления индивидуального жилья;

40% – для ОСМД и 70% – для получателей субсидий, которые входят в состав этих ОСМД.

Также, правительство расширило перечень банков-участников программы. Теперь «теплые» кредиты можно будет получить не только в Ощадбанке, Укргазбанке и Укрэксимбанке, а и в Приватбанке.

В этом году станет обязательным внедрение коммерческого учета при проведении мероприятий по термомодернизации многоквартирных домов. Таким образом, ОСМД смогут контролировать фактическое потребление энергоресурсов в доме и оценивать эффективность внедрения энергоэффективных мероприятий. На такие меры ОСМД смогут, как и раньше, получать 40% безвозвратной финансовой помощи.

Населения и ОСМД, которые участвуют в программе, могут получить компенсацию для утепления домов, установки узлов учета воды и тепла, радиаторов отопления с терморегулятором, замену окон на энергоэффективные, модернизация освещения, обустройства.