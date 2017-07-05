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Сумчане скромно отгуляли Ивана Купала

Сегодня, 16:01 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регион: Сумы
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Сумчане скромно отгуляли Ивана Купала

Вечером 6 июня на берегу реки Псел устроили народные гулянья в честь праздника Ивана Купала.

Около ста человек присоединились к празднованию, организованному местным кафе, в районе пешеходного моста на 9-ку. Программа вечера включала традиционные развлечения: игры, хороводы, викторины для взрослых и детей, конкурс венков и русалок, перетягивания каната, прыжки через костер. Венки можно было не только сделать самим, но и купить у торгующих на пешеходном мосту «бабушек».
Соблюдая традиции, в конце вечера венки запустили на воду. А вот купаться в этот «водный» праздник в холодной воде реки Псел мало кто решился.

Марина Пильтяй

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