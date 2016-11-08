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Сумчане радуются, что до сих пор живы и здоровы

Сегодня, 12:17 Категория: Новость Рубрика: Общество Регион: Сумы
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Сумчане радуются, что до сих пор живы и здоровы

На сайте «Панорама» проводился опрос: «Каким самым ярким событием в Украине запомнился 2016 год?»
52% опрошенных радуются, что до сих пор живы и относительно здоровы.
20% респондентов больше всего потрясла новость о национализация ПриватБанка.
16% сумчан отождествляют 2016 год с победой Джамалы на Евровидении.
12% запомнили уходящий год проигрышем сборной Украины по футболу на Евро-2016.

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