На сайте «Панорама» проводился опрос: «Каким самым ярким событием в Украине запомнился 2016 год?»
52% опрошенных радуются, что до сих пор живы и относительно здоровы.
20% респондентов больше всего потрясла новость о национализация ПриватБанка.
16% сумчан отождествляют 2016 год с победой Джамалы на Евровидении.
12% запомнили уходящий год проигрышем сборной Украины по футболу на Евро-2016.
Сумчане радуются, что до сих пор живы и здоровы
На сайте «Панорама» проводился опрос: «Каким самым ярким событием в Украине запомнился 2016 год?»
Напечатать Письмо автору Просмотров 2 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
08.11.2016, 17:20 Новость
Ирина Власова Подписаться 08.11.2016, 17:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 304 Комментариев 0 Поддержали 0
08.11.2016, 14:14 Новость
Ирина Власова Подписаться 08.11.2016, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 326 Комментариев 0 Поддержали 0
08.11.2016, 09:25 Новость
Ирина Власова Подписаться 08.11.2016, 09:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 423 Комментариев 0 Поддержали 0
04.11.2016, 19:10 Новость
04.11.2016, 13:20 Новость
04.11.2016, 11:04 Новость
Ирина Власова Подписаться 04.11.2016, 11:04 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 153 Комментариев 0 Поддержали 0
19.09.2016, 08:14 Новость
Панорама Подписаться 19.09.2016, 08:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 275 Комментариев 0 Поддержали 0
16.09.2016, 16:11 Новость
Панорама Подписаться 16.09.2016, 16:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 178 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
21.12.2016, 17:24
admin Подписаться 21.12.2016, 17:24 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 67 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 165 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
Вчера, 16:05
admin Подписаться Вчера, 16:05 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 9 Комментариев 0 Поддержали 0
28.12.2016, 17:45
admin Подписаться 28.12.2016, 17:45 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 16 Комментариев 0 Поддержали 0
27.12.2016, 21:32
admin Подписаться 27.12.2016, 21:32 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 29 Комментариев 0 Поддержали 0
27.12.2016, 20:24
admin Подписаться 27.12.2016, 20:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0 Поддержали 0
22.12.2016, 13:04
admin Подписаться 22.12.2016, 13:04 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Ещё много тех кто НЕ ПОНЯЛ что Порошенко = Янукович2, ЯценюкоГройсман = Азаров2, Аваков = Захарченко2, ПороШокин (Луценко) = Пшонка2. Нынешняя ...28.12.2016, 21:03
Таким образом, потрошенко-яйценюковская СВОРА МАРОДЁРОВ такими же темпами как при ХУНТЕ Януковича продолжает с ними ВЫВОЗИТЬ миллиарды $ с Украины, ...25.12.2016, 23:49