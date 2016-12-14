Сумчане продолжают травмироваться

По информации горздрава, по сравнению с предыдущей неделей, в Сумах сократилось количество травмированных.

Из 354 травм бытовых зарегистрировано — 143, уличных — 188, производственных – 2, дорожно-транспортных — 1, спортивных — 1, других — 19.

В связи с гололедицей отдел здравоохранения предостерегает сумчан быть осмотрительными на улице. Прежде всего следует позаботиться, чтобы обувь не была скользкой. Когда скользко, не следует спешить, бежать вдогонку за троллейбусом или автобусом. А когда поскользнулись, следует быстро сориентироваться куда падать — чтобы не на камни, бетонную плиту или еще на что-то. При падении руки необходимо приложить к груди (не падать на них, чтобы не сломать), голову прижать к груди — не запрокидывать назад, на спину или в сторону, тогда менее вероятна травма.

Ходить по скользкому также надо умело — ступать только на всю ступню, немного расслабляя ноги в коленях. Поднимаясь вверх, следует переносить вес тела на пальцы, а когда идете вниз — тело же нажав на пятки. Так сохраняется больше опоры.

Не следует забывать еще об одной опасности: зимой с крыш часто свисают ледяные сосульки. Многие испытывают от них травм, а некоторые даже избавляется жизни или становится калекой. Поэтому не ходите под окнами домов или под балконами высоток. Это тоже опасно.