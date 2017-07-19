Сумчане предотвратили похищение двухлетнего ребенка

Неравнодушные граждане помогли полиции задержать женщину при попытке похитить ребенка. Задержанная занимается попрошайничеством. Свой поступок она объясняет внезапно возникшими к ребенку материнскими чувствами. В полиции же ее действия квалифицировали как преступные. И уже открыли против нее уголовное производство.

В воскресенье в 11:11 на линию «102» поступило сообщение, что возле кафе «Макдональдс» женщина пыталась украсть малолетнего мальчика. На место происшествия были немедленно направлены экипажи патрульных и следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции. Там правоохранителям двое мужчин передали задержанную ими женщину. Несколько минут назад именно она пыталась похитить ребенка и убежать. Ребенок — двухлетний мальчик вместе со своей 14-летней тетей также был рядом. Заплаканная девочка объяснила, что вела племянника к родителям, которые ждали их в церкви, когда на улице к ним подбежала незнакомая женщина, схватила его и начала бежать. На крики о помощи откликнулись неравнодушные прохожие. Уже в отделении полиции женщина рассказала, что отобрала ребенка, потому что почувствовала к нему материнские чувства. В дальнейшем призналась — мальчика планировала использовать для попрошайничества. Сегодня в отношении нее открыто уголовное производство по ст. 146 ч.2 «Незаконное лишение свободы или похищение малолетнего». За содеянное ей грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

Сообщает отдел коммуникации полиции в Сумской области.