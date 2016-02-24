Сумчане помогают в освещении Лебедина (фото)

В Лебедине стартовал пилотный проект по переводу уличного освещения на энергосберегающие светодиодные лампы. Модернизация системы освещения началась с улицы Карпова, где 19 февраля были установлены первые светодиодные прожекторы LUXEL LED-LP-50C, мощностью всего 50 Вт. Пока что установлено 5 новых фонарей, еще 1 поставят на этой неделе. Фонари бесплатно, сроком на 1 месяц, переданы городу партнером проекта – ООО “Дженерал электрик” из города Сумы.

Изменения в уличном освещении уже смогли оценить жители улицы Карпова, и другие горожане.

По оценкам экспертов, при замене традиционных осветительных приборов на светодиодные можно уменьшить денежные затраты на электроэнергию на 50-90%. По сравнению с люминесцентными лампами, а тем более с лампами накаливания, которые стоят в нашем городе. Светодиодные источники света потребляют в разы меньше энергии. Благодаря длительному сроку службы этих приборов сокращаются средства на их техническое обслуживание, поскольку не требуется частая замена ламп. Продолжительность эксплуатации светодиодных ламп достигает 50 тысяч часов. Ни один другой вид ламп не способен служить так долго.

По результатам проекта, через месяц будут подведены итоги эффективности такой системы уличного освещения. Но уже сегодня можно констатировать, что энергоэффективность таких ламп в 5 раз превышает те, что светили раньше на этой улице. Цена же такого прожектору составляет около 700 грн.

Как отмечают в городском управлении ЖКХ, энергосберегающие лампы в настоящее время, при высоких тарифах, очень необходимы, ведь из местного бюджета много средств не забирают. И в результате: ночью – светлее плюс экономия энергии, — сообщает Отдел по вопросам внутренней политики Лебединского горсовета.