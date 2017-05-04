В Сумах в парке им. Кожедуба 18 июня состоялась акция «Друг из приюта», организованная «Сумским обществом защиты животных» и отдельными активистами. Во время акции сумчане могли увидеть несколько десятков беспородных собак, которых при желании можно было забрать из приюта домой. Впрочем, выбрать можно было не только собак — в хорошие руки отдавали как котят, так и взрослых котов и кошек. Организаторы акции дали возможность выбрать домашнее житное «заочно» — из сотни фотографий, развешанных тут же. В ходе акции защитники животных также собирали корм и денежные пожертвования.
Сумчане подыскивали себе песиков из приюта (фото)
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