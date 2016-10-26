Сумчане — лучшие

Спортклуб инвалидов «Феникс» победил и очаровал грузинов

По приглашению мэрии города Кутаиси и общественной организации инвалидов «Возрождение- 2002″ делегация сумского спортивного клуба инвалидов «Феникс» побывала с трехдневным визитом в Грузии. В частности, двое представителей спортклуба успешно выступили на международном турнире по армрестлингу — Сергей СЕМЕРЕНКО стал победителем, а Владимир КАСЬЯНЕНКО завоевал второе место. На предыдущих раундах оба уверенно преодолели грузинских спортсменов, среди которых были чемпионы Грузии, призеры чемпионатов мира и Европы.

В рамках культурной программы Даша БЕЗКОСТАЯ (девушка с тяжелой формой ДЦП, которая рисует одним пальцем на ноге) успешно презентовала свои работы на выставке в Кутаисском драматическом театре. Там же в театре во время торжеств ко дню людей с инвалидностью руководство мэрии города тепло поздравило украинских гостей и вручило подарки в память о Грузии.

«Летом ожидаем гостей из Грузии в Сумах, — сказал председатель спортивного клуба инвалидов «Феникс» Александр Гринка. — Они примут участие в традиционной нашей спартакиаде среди людей с инвалидностью и в байдарочном сплаве Пслом».

Григорий Саныч, «Панорама» № 51