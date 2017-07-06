Сумчане дышат диоксидами, формальдегидами и пылью.

Среднемесячные концентрации диоксида азота превышали санитарные нормы в атмосферном воздухе города Сумы в 1,6 раза, пыли — в 1,4 раза, формальдегида — в 1,2 раза. Другие ингредиенты, которые определялись, ниже или на уровне санитарных норм.

Отдел экологии, энергосбережения и расчетов за энергоносители проинформировал о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городе за июнь текущего года на заседании исполнительного комитета 18 июля. Об этом сообщает официальный сайт Сумского горсовета. В течении июня отобрано и проанализировано 1078 проб атмосферного воздуха. По данным Сумского областного центра по гидрометеорологии в июне отбор проб атмосферного воздуха осуществлялся на трех стационарных постах, которые находятся по адресам: ул. СКД, 26 (ПСЗ № 3), ул. Харьковская, 125 (ПСЗ № 4) и ул. Металлургов, 2 (ПСЗ № 5).

По сравнению с маем выросла среднемесячная концентрация пыли, диоксида азота, оксида азота, диоксида серы, уровень загрязнения формальдегидом уменьшился, а оксидом углерода и аммиаком остался почти на прежнем уровне. Высоких и экстремально высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха в июне не наблюдалось.

Наблюдение за уровнем радиационного загрязнения атмосферного воздуха ежедневно проводила авиаметеорологических станция Сумы. Радиационный фон в июне составлял 12-13 мкР / ч и не превышал допустимых значений.