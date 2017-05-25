Сумчанам предлагают переходить на овощи

Гостатистика сообщает о том, что цены на мясо в Украине стабильно растут.

Только за последнюю декаду июня свинина подорожала на 2,6 грн., говядина – 1,1 грн., сало – на 0,6 грн. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. По его словам на сегодняшний день средняя цена свинины по Украине составляет 97,1 грн./кг, куриная тушка — 45,5 грн., говядина – 104,3 грн., сало – 44,8 грн./кг. После недолгого затишья на 1,5 грн. Поднялось в цене сливочное масло, которое в среднем стоит 141,1 грн.

«После существенного подорожания овощей во второй декаде июня, третья декада «отметилась» удешевлением картофеля на 2,2 грн., лука — на 2,2 грн., свеклы — на 1,8 грн., и моркови — на 1,8 грн. Капуста же, наоборот, еще прибавила в цене за последние десять дней 0,4 грн. Теперь средняя цена картофеля составляет 10 грн. за килограмм, лука — 11,1 грн., свеклы — 9,1 грн., моркови — 14,3 грн., а капусты — 16,9 грн. за килограмм.

Отмечаем очередное понижение цены на куриные яйца — на 0,8 грн., гречневую крупу — на 0,6 грн., подсолнечное масло – на 0,5 грн. Теперь средняя цена в целом по Украине куриных яиц составляет 11,9 грн. за десяток, гречки — 25 грн. за кг. и подсолнечного масла — 32,7 грн. за литр», — говорится в сообщении Алексея Дорошенко.