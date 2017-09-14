Жители ул. Интернационалистов 35Д в Сумах с момента сдачи дома в 2014 г. вынуждены пользоваться единственной грязной, размытой и не проходной дорогой. Они просят местных чиновников найти решение проблемы. Хотя бы временное.
Сумчанам надоело бездорожье (фотофакт)
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