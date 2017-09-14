Панорама / сумы / новости / события / комментарии
15.11 Среда

Сумчанам надоело бездорожье (фотофакт)

Вчера, 10:12 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама

Жители ул. Интернационалистов 35Д в Сумах с момента сдачи дома в 2014 г. вынуждены пользоваться единственной грязной, размытой и не проходной дорогой. Они просят местных чиновников найти решение проблемы. Хотя бы временное.

Напечатать Письмо автору Просмотров 270 Комментариев 0

читайте также
В Сумах водитель напился прямо при полицейских
В Сумах водитель напился прямо при полицейских
14.09.2017, 07:19 Новость
Панорама Панорама 14.09.2017, 07:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 454 Комментариев 0
На Соборной в Сумах перекладывают плитку (фото) 9 фото
На Соборной в Сумах перекладывают плитку (фото)
13.09.2017, 15:36 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 13.09.2017, 15:36 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 478 Комментариев 0
Обошлись без политиков и активистов: история одного решения для Сум (видео)
Обошлись без политиков и активистов: история одного решения для Сум (видео)
13.09.2017, 14:14 Новость
Панорама Панорама 13.09.2017, 14:14 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 179 Комментариев 0
Стена в центре Сум преобразилась
Стена в центре Сум преобразилась
13.09.2017, 09:19 Новость
Панорама Панорама 13.09.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 403 Комментариев 0
В Сумах: без пощады и совести 5 фото
В Сумах: без пощады и совести
13.09.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 13.09.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 636 Комментариев 0
В центре Сум идет ремонт (фотофакт) 5 фото
В центре Сум идет ремонт (фотофакт)
12.09.2017, 14:24 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 12.09.2017, 14:24 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 686 Комментариев 0
Точка невозврата в Сумах
Точка невозврата в Сумах
12.09.2017, 10:10 Новость
Панорама Панорама 12.09.2017, 10:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 797 Комментариев 0
Как Сумы праздновали День города (фото)
Как Сумы праздновали День города (фото)
12.09.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 12.09.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 476 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Информация о гибели отечественного машиностроения значительно преувеличена
10.11.2017, 16:01
admin adminych admin adminych 10.11.2017, 16:01 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина Просмотров 123 Комментариев 0
«Чорний ринок» донорів крові – чи є він на Сумщині?
10.11.2017, 13:52
admin adminych admin adminych 10.11.2017, 13:52 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 87 Комментариев 0
Газета «Панорама» и Сумская областная филармония собирают «Дружнє коло»!
07.11.2017, 12:30
admin adminych admin adminych 07.11.2017, 12:30 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 42 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 606 Комментариев 0
Опросы

Как вы считаете, главные причины резкого роста числа ДТП - это...
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
«Жемчужина» шкатулки с драгоценностями: кольца с перламутровыми камнями
Вчера, 15:21
admin adminych admin adminych Вчера, 15:21 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0
Выбор крема для лица: советы для женщин
10.11.2017, 17:15
admin adminych admin adminych 10.11.2017, 17:15 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 31 Комментариев 0
Макс Поляков стал обладателем титула Почетный Кавалер ФАИ
10.11.2017, 14:49
admin adminych admin adminych 10.11.2017, 14:49 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
«Первая Вода»: системы очистки воды для бытовых и промышленных целей
03.11.2017, 18:08
admin adminych admin adminych 03.11.2017, 18:08 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 27 Комментариев 0
НБУ: держим руку на курсе
02.11.2017, 16:34
admin adminych admin adminych 02.11.2017, 16:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
последние комментарии
Кристина Мизалова к материалу
Лучшая прогулочная коляска для лета
Как раз выбираем коляску для зимы и как вариант рассматриваем модель анекс спорт.
09.11.2017, 15:43
Melanie Glastrong к материалу
Авторы
Such a nice blog.... I have read an amazing article here....
09.11.2017, 12:48
Семен Семенович к материалу
Площадная демократия сработала! В Сумах обсудят тарифообразование (фото)
Соколов может и пиарщик, согласен. А мэр почему согласен с повышением тарифов? Терзают меня смутные сомнения... Мэр говорит, что у ...
04.11.2017, 00:21
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII