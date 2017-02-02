Сумчанам добавили поездов

Для удобных путешествий по железной дороге в период весенних каникул и , которые начнутся у школьников 27 марта, Укрзалізниця назначила три дополнительных поезда в западном направлении. Они будут курсировать из Киева и Харькова до Ужгорода и обратно.

Как сообщает Укрзалізниця во время пасхальных праздников с 13 по 18 апреля назначены 6 дополнительных поездов: из Киева в Харьков, Львов, Ковель и Днепра, а также из Львова и Харькова до Ужгорода. Кроме того, для выезда граждан на пасхальные праздники увеличена периодичность курсирования трех графиковых поездов в популярных направлениях.

Через станцию «Сумы» идут такие поезда: