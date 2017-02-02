Сумчанам добавили поездов

Для удобных путешествий по железной дороге в период весенних каникул и , которые начнутся у школьников 27 марта, Укрзалізниця назначила три дополнительных поезда в западном направлении. Они будут курсировать из Киева и Харькова до Ужгорода и обратно.
Как сообщает Укрзалізниця во время пасхальных праздников с 13 по 18 апреля назначены 6 дополнительных поездов: из Киева в Харьков, Львов, Ковель и Днепра, а также из Львова и Харькова до Ужгорода. Кроме того, для выезда граждан на пасхальные праздники увеличена периодичность курсирования трех графиковых поездов в популярных направлениях.
Через станцию «Сумы» идут такие поезда:
|рейс
|дни курсирования
|775П Харьков — Киев
|ежедневно с 27.03
|124Д Константиновка — Киев
|только 27 марта
|124Д Константиновка — Киев
|ежедневно с 28.03
|124К Киев — Константиновка
|ежедневно с 27.03
|134О Лисичанск — Киев
|ежедневно с 27.03
|776П Киев — Харьков
|ежедневно с 27.03
|134К Киев — Лисичанск
|ежедневно с 27.03
|100П Новоалексеевка — Минск
|ежедневно с 03.06
|100Д Запорожье — Минск
|28, 30 марта, 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6 мая, …
|143О Харьков — Санкт-Петербург
|по нечётным с 27.03 по 09.04, кроме 31.03
|143О Харьков — Санкт-Петербург
|по нечётным с 11.04, кроме 31.05, 31.07, 31.08
|235О Харьков — Ужгород
|только 28, 31 марта, 4, 7, 11, 14, 17, 21, 25, 28 апреля, 2, 5, 9, 12, 16 мая
|235Л Ужгород — Харьков
|только 27, 30 марта, 3, 6, 10, 13, 16, 19, 24, 27 апреля, 1, 4, 8, 11, 15, 18 мая
|118О Сумы — Харьков
|ежедневно с 26.03
|144К Нежин — Харьков
|по нечётным с 27.03, кроме 01.04, 01.06, 01.08
|100Б Минск — Новоалексеевка
|ежедневно с 01.06
|100Ф Минск — Запорожье
|по чётным с 26.03