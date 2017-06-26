Сумчан продолжают душить тарифами

Радость пришла неожиданно в виде квитанции за потребленную электроэнергию.В июне месяце потребил больше, чем в июле, но сумма в гривнах за июль намного внушительнее. Можно позвонить в Сумыоблэнерго, но проверка счетчиков платная. Можно внимательно отследить, не «помогает» ли кто из соседей. Поймаю — больно будет. Можно справиться по телефону в том же «Облэнерго» о новых веяниях, новейших тарифах. Уверен, что они все объяснят и обоснуют, только веселее жизнь моя от этого не станет. Точно так же, как не легче тому пенсионеру, о котором писал недавно — одни и те же необходимые медицинские препараты дорожают с каждым днем, а прожить без них дедушка не может.Электроэнергию хотя бы теоретически можно заменить лучиной или свечкой, если пожарные не додумаются составить акт о нарушении норм и штрафануть.