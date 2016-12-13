Сумчан будут снимать

«На всех важных объектах Сумщины обязательно должны быть камеры видеонаблюдения», — об этом заявил заместитель председателя облгосадминистрации Иван БОРШОШ во время рабочего совещания с руководителями правоохранительных структур области.

«Сегодня уже никого не нужно убеждать в том, что на всех стратегически важных объектах, в местах массового пребывания людей, на всех въездах и выездах из населенных пунктов должны быть камеры видеонаблюдения», — отметил Иван Боршош.

Организационная работа по установлению камер началась еще в прошлом году. Но есть общины, что за свой счет уже давно обезпасили себя от появления на их территории подозрительных лиц, а есть города и районы, которые до сих пор не определились даже с необходимым количеством видеокамер. Поэтому заместитель председателя облгосадминистрации определил срок до 27 января для сбора указанной информации в разрезе населенных пунктов с указанными конкретными объектами и их адресами.

При этом, основное условия для камер – они должны распознавать номера автомобилей, лица людей и другие важные нюансы.

Финансирование на приобретение видеокамер и их установка будет осуществляться из областного и местных бюджетов в зависимости от способности общин и возможностей предприятий. Вопрос относительно дальнейшего обслуживания оборудования находится пока в стадии обсуждения – сообщает пресс-служба Сумской ОГА.