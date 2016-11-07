В Сумах животных не купили, но прославились

Сумскому центру эколого-натуралистического творчества понадобились животные.

В управлении науки и образования Сумской области через сайт Prozorro пытались купить экзотических животных — обезьяну-капуцина, карликовую обезьяну беловуху-игрунку и молочную змею. Об этом случае рассказал в эфире Громадського аналитик Transparency International Виктор Нестуля.

- У них не получилось, никто не подал предложений, но у нас сразу возник вопрос — а зачем вам капуцин. Это, конечно, весело, до тех пор, пока мы не подумаем, что это — наши с вами деньги, деньги налогоплательщиков, — сказал Нестуля.

В заявке на сайте Prozorro сказано, что за обезьяну и змею в управлении науки и образования готовы были отдать 50 тысяч гривен, — сообщает КП