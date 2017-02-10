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В Сумах женщина пыталась расплатиться фальшивой купюрой

Сегодня, 11:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В Сумах женщина пыталась расплатиться фальшивой купюрой

Сотрудники управления полиции охраны задержали сумчанку, которая находясь в помещении строительного гипермаркета на улице Героев Крут пыталась рассчитаться поддельной купюрой.
Кассирша, получив от женщины-покупателя банкноту номиналом 500 гривен, усомнилась в ее подлинности, и дополнительно проверив купюру в лучах ультрафиолета, позвала полицейского, нес дежурство в помещении магазина. Тот попросил 29-летнюю женщину, задержаться.
Следственно-оперативная группа полиции, прибыв на место происшествия зафиксировала факт обнаружения фальшивых денег и изъяла подделку. Банкнота направлена на экспертизу, а полиция взялась выяснять его происхождение, в рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст. 199 «Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Следствие продолжается.

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