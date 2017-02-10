В Сумах женщина пыталась расплатиться фальшивой купюрой

Сотрудники управления полиции охраны задержали сумчанку, которая находясь в помещении строительного гипермаркета на улице Героев Крут пыталась рассчитаться поддельной купюрой.

Кассирша, получив от женщины-покупателя банкноту номиналом 500 гривен, усомнилась в ее подлинности, и дополнительно проверив купюру в лучах ультрафиолета, позвала полицейского, нес дежурство в помещении магазина. Тот попросил 29-летнюю женщину, задержаться.

Следственно-оперативная группа полиции, прибыв на место происшествия зафиксировала факт обнаружения фальшивых денег и изъяла подделку. Банкнота направлена на экспертизу, а полиция взялась выяснять его происхождение, в рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст. 199 «Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Следствие продолжается.