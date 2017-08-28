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07.11 Вторник

В Сумах женщина «наездила» на два протокола

Вчера, 14:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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На улице Засумской водитель ВАЗ-2107, двигаясь задним ходом, допустил наезд сразу на два припаркованных транспортных средства — Volkswagen Amarok и Chevrolet Aveo. В результате автомобили получили механические повреждения, а ВАЗ скрылся с места происшествия.
К счастью, в одном из поврежденных автомобилей находился пассажир, который успел запомнить номерные знаки ВАЗа.
Патрульные передали ориентировку на авто и начали оформлять ДТП, как вдруг по этой же улице снова проезжал автомобиль ВАЗ-2107. Полицейские и сами участники ДТП вышли на дорогу и остановили указанное авто.
За рулем находилась 35-летняя женщина. Она подтвердила, что руководила указанным авто и уже была на этом месте, однако удара не слышала. В то же время на ее машине имелись механические повреждения, какие именно отвечали оставленным на двух поврежденных.
Инспекторы оформили ДТП и составили на нее два протокола: 124 (совершение ДТП) и 122-4 (оставление места ДТП) КоАП.
Патрульная полиция Сум напоминает: в случае причастности к ДТП водитель обязан немедленно остановить транспортное средство и оставаться на месте происшествия. Следует включить аварийную сигнализацию, установить знак аварийной остановки, сообщить о происшествии в полицию, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия полицейских.

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