В Сумах женщина допилась до больницы

7 ноября в областную клиническую больницу госпитализирована 30-летняя сумчанка. Врачи диагностировали у нее травматическую ампутацию части левой ушной раковины, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, расстройство психики и поведения вследствие злоупотребления алкоголизмом. Ведется проверка, по результатам которой будет принято дальнейшее решение, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.