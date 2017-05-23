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В Сумах жадность фраера сгубила

Сегодня, 15:35 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика Регион: Сумы
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В Сумах жадность фраера сгубила

Прокуратурой Сумской области совместно с Генеральной инспекцией Генеральной прокуратуры Украины и Управлением Службы безопасности в Сумской области разоблачен факт вымогательства и получения неправомерной выгоды работником Сумской местной прокуратуры.
Работая в прокуратуре он требовал у одного из предприятий ежемесячную «дань» в размере 10 тыс грн за непроведение обысков и непрепятствования в предпринимательской деятельности.
Незаконные действия задокументированы. Сейчас продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, проводятся обыски, а также решается вопрос об объявлении подозрения, избрание меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.
Справка: санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества,- сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области

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