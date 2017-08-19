В Сумах заявили о невозможности пересмотра тарифов на тепло

На сессии в среду 27 сентября 36 депутатов поддержали обращение к НКРЭКУ о ситуации с проведением открытых слушаний по поводу тарифов компанией «Сумытеплоэнерго. Фактически депутаты от имени горожан заявили, что слушания по сути не проводились, что делает принятие новых тарифов невозможным. Вот текст обращения, за который проголосовали депутаты.

Шановний Дмитре Володимировичу!

Ми, депутати Сумської міської ради, виступаючи на захист інтересів мешканців міста Суми, звертаємось із приводу ситуації, яка склалася із відкритими громадськими слуханнями з питань встановлення для ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2018 рік тарифу на виробництво електричної енергії, теплової енергії на теплоелектроцентралі та погодження інвестиційної програми.ТОВ «Сумитеплоенерго» є одним із суб’єктів господарювання, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП.

Протягом серпня 2017 року ТОВ «Сумитеплоенерго» фактично імітує проведення громадських слухань з питань встановлення тарифів та погодження інвестиційної програми. Зокрема, за серпень ліцензіат тричі переносив місце та час проведення громадських слухань, що фактично не дозволило громаді міста висловити свої зауваження та пропозиції з питань підняття тарифів на теплопостачання.

Окрім того, з метою забезпечення позитивного рішення під час громадських слухань товариством для проведення громадських слухань навмисно були орендовані приміщення малої площі, які до початку відкриття громадських слухань були заповнені працівниками ТОВ «Сумитеплоенерго».

ТОВ «Сумитеплоенерго» не надало громадськості розширених даних, які стали основою для розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію. Дані обставини фактично унеможливили проведення громадських слухань. При надходженні від громадськості зауважень представники ТОВ «Сумитеплоенерго» не надавали обґрунтованих відповідей.

Фактично ліцензіат намагався звести процедуру громадських слухань до повідомлення присутніх про текст обґрунтування щодо встановлення з 01.01.2018 тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії для ТОВ «Сумитеплоенерго».

Таким чином, громада міста Суми та депутати Сумської міської ради вважають, що ТОВ «Сумитеплоенерго» не провело громадських слухань з питань встановлення на 2018 рік тарифу на виробництво електричної енергії, теплової енергії на теплоелектроцентралі та погодження інвестиційної програми.

Дані обставини унеможливлюють розгляд та прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг проект рішення про встановлення тарифів для ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2018 рік у редакції, яка не пройшла громадських обговорень.