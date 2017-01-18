В Сумах запланирована темная пятница

В Сумах временно обесточат некоторые улицы. Отключение связано с ремонтными работами на воздушных линиях, электрооборудовании и подключением новых абонентов. Как сообщает Информационный портал со ссылкой на филиал «Сумской городской район электрических сетей» ОАО «Сумыоблэнерго», 17 февраля с 9:00 до 15:00 обесточат ул. Владимирскую (д. №№ 45-57,52-62), Конотопской битвы (д. №№ 43-69,56-84);

с 8:00 до 15:00 – Передовую (д. №№ 76,90), Битицкую (д. № 79), 1-ю Севастопольскую (д. №№ 53-67,60-80);

с 9:00 до 12:00 — Ильинскую (д. №№ 30-46,21-41), Данила Галицкого (д. №№ 47-49);

с 9:00 до 15:00 — Владимирскую (д. №№ 15-43,18-50), Римского-Корсакова (д. № 46).

После завершения работ напряжение подадут без предупреждения. Телефоны для справок: 0-800-300-247.