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В Сумах заменили перевозчика на маршруте №51

Сегодня, 13:48 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
В Сумах заменили перевозчика на маршруте №51

Сегодня в Сумах на внеочередном заседании исполкома временным перевозчиком на срок три месяца до проведения конкурса по маршруту №51 (с. Песчаное — ул. Прокофьева) определила «СНД-автотранс». Как заявил на заседании начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей ЯКОВЕНКО, других желающих обслуживать этот маршрут не было.
Предыдущий перевозчик отказался обслуживать этот маршрут.

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