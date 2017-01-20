В Сумах заменили перевозчика на маршруте №51

Сегодня в Сумах на внеочередном заседании исполкома временным перевозчиком на срок три месяца до проведения конкурса по маршруту №51 (с. Песчаное — ул. Прокофьева) определила «СНД-автотранс». Как заявил на заседании начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей ЯКОВЕНКО, других желающих обслуживать этот маршрут не было.

Предыдущий перевозчик отказался обслуживать этот маршрут.