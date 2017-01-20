Сегодня в Сумах на внеочередном заседании исполкома временным перевозчиком на срок три месяца до проведения конкурса по маршруту №51 (с. Песчаное — ул. Прокофьева) определила «СНД-автотранс». Как заявил на заседании начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей ЯКОВЕНКО, других желающих обслуживать этот маршрут не было.
Предыдущий перевозчик отказался обслуживать этот маршрут.
В Сумах заменили перевозчика на маршруте №51
Сегодня в Сумах на внеочередном заседании исполкома временным перевозчиком на срок три месяца до проведения конкурса по маршруту №51 (с. Песчаное — ул. Прокофьева) определила «СНД-автотранс». Как заявил на заседании начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей ЯКОВЕНКО, других желающих обслуживать этот маршрут не было.
Напечатать Письмо автору Просмотров 82 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
20.01.2017, 13:17 Новость
Панорама Подписаться 20.01.2017, 13:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 205 Комментариев 0 Поддержали 0
19.01.2017, 18:24 Новость
Сергей Бондаренко Подписаться 19.01.2017, 18:24 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 561 Комментариев 0 Поддержали 0
18.01.2017, 17:31 Новость
Панорама Подписаться 18.01.2017, 17:31 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 230 Комментариев 0 Поддержали 0
18.01.2017, 07:19 Новость
Панорама Подписаться 18.01.2017, 07:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 175 Комментариев 0 Поддержали 0
21.11.2016, 10:11 Новость
Ирина Власова Подписаться 21.11.2016, 10:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 238 Комментариев 0 Поддержали 0
18.11.2016, 17:02 Новость
Панорама Подписаться 18.11.2016, 17:02 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 339 Комментариев 0 Поддержали 1
18.11.2016, 14:05 Новость
Панорама Подписаться 18.11.2016, 14:05 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 546 Комментариев 0 Поддержали 0
18.11.2016, 12:28 Новость
Сергей Бондаренко Подписаться 18.11.2016, 12:28 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 522 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
01.03.2017, 12:16
admin Подписаться 01.03.2017, 12:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 246 Комментариев 0 Поддержали 0
14.02.2017, 10:47
admin Подписаться 14.02.2017, 10:47 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 56 Комментариев 0 Поддержали 0
05.01.2017, 17:55
admin Подписаться 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 512 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 366 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
23.02.2017, 18:15
admin Подписаться 23.02.2017, 18:15 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0 Поддержали 0
23.02.2017, 17:50
admin Подписаться 23.02.2017, 17:50 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 38 Комментариев 0 Поддержали 0
23.02.2017, 17:03
admin Подписаться 23.02.2017, 17:03 Категория: Рубрика: Отдых, развлечения Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0 Поддержали 0
20.02.2017, 17:59
admin Подписаться 20.02.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0 Поддержали 0
17.02.2017, 18:58
admin Подписаться 17.02.2017, 18:58 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 35 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
СРОЧНЫЕ НОВОСТИ! Оперативненько! Так журналисты Панорамы всю жизнь проспят. И опять не сказали, что транспортный конкурс (проведённый вопреки всему в ...Сегодня, 16:07