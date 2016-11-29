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В Сумах замахнулись на реконструкцию Театральной площади

Сегодня, 08:31 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В Сумах замахнулись на реконструкцию Театральной площади

30 января подписан протокол о взаимодействии в области культуры между городской и местной властью, в рамках которого запланировано благоустройство прилегающей к театру им. Щепкина территории. Власть инициирует предоставление театру статуса «Национального», а прилегающая территория «не соответствует».
«В этом году за счет областного бюджета будет завершена реконструкция академического театра имени М.С. Щепкина, а городская власть возьмется за Театральную площадь. Уверен, что такое объединение усилий даст хороший результат!», — написал на своей странице в фейсбуке мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО.

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