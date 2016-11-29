30 января подписан протокол о взаимодействии в области культуры между городской и местной властью, в рамках которого запланировано благоустройство прилегающей к театру им. Щепкина территории. Власть инициирует предоставление театру статуса «Национального», а прилегающая территория «не соответствует».
«В этом году за счет областного бюджета будет завершена реконструкция академического театра имени М.С. Щепкина, а городская власть возьмется за Театральную площадь. Уверен, что такое объединение усилий даст хороший результат!», — написал на своей странице в фейсбуке мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО.
В Сумах замахнулись на реконструкцию Театральной площади
30 января подписан протокол о взаимодействии в области культуры между городской и местной властью, в рамках которого запланировано благоустройство прилегающей к театру им. Щепкина территории. Власть инициирует предоставление театру статуса «Национального», а прилегающая территория «не соответствует».
Напечатать Письмо автору Просмотров 59 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
29.11.2016, 14:18 Новость
Наталия Гончарук Подписаться 29.11.2016, 14:18 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 610 Комментариев 1 Поддержали 1
25.11.2016, 15:21 Новость
Панорама Подписаться 25.11.2016, 15:21 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 274 Комментариев 0 Поддержали 0
24.11.2016, 13:13 Новость
Панорама Подписаться 24.11.2016, 13:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 194 Комментариев 0 Поддержали 1
24.11.2016, 11:11 Новость
Панорама Подписаться 24.11.2016, 11:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 382 Комментариев 0 Поддержали 0
23.11.2016, 18:52 Новость
Ирина Власова Подписаться 23.11.2016, 18:52 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 398 Комментариев 0 Поддержали 0
23.11.2016, 14:25 Новость
Алексей Сикорский Подписаться 23.11.2016, 14:25 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 288 Комментариев 0 Поддержали 0
23.11.2016, 07:16 Новость
Панорама Подписаться 23.11.2016, 07:16 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 366 Комментариев 0 Поддержали 0
22.11.2016, 11:05 Новость
Панорама Подписаться 22.11.2016, 11:05 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 402 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
27.01.2017, 10:38
admin Подписаться 27.01.2017, 10:38 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 15 Комментариев 0 Поддержали 0
25.01.2017, 17:36
admin Подписаться 25.01.2017, 17:36 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0 Поддержали 0
05.01.2017, 17:55
admin Подписаться 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 332 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 299 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
27.01.2017, 17:59
admin Подписаться 27.01.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0 Поддержали 0
27.01.2017, 16:24
admin Подписаться 27.01.2017, 16:24 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0 Поддержали 0
27.01.2017, 13:56
admin Подписаться 27.01.2017, 13:56 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0 Поддержали 0
24.01.2017, 11:45
admin Подписаться 24.01.2017, 11:45 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 48 Комментариев 0 Поддержали 0
23.01.2017, 12:51
admin Подписаться 23.01.2017, 12:51 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Это всё РЕЗУЛЬТАТЫ "жизни по новому". Интересно сколько ещё ЛОПУХнувшиеся БАРАНЫ будут терпеть своих КРАДУНов, прикрывающихся ШАТУНами, с которыми СОВМЕСТНО ...Вчера, 22:20
Вам нравится ПЕРЕПЕЧАТЫВАТЬ ПЕРЕПЕЧАТАННОЕ и быть ИСПОРЧЕННЫМ телефоном? А где хотя бы копия последней ВЕРСИИ меморандума о сотрудничестве Украины ...Вчера, 21:20